VÍDEO: Marlaska dice que no toleraría "ninguna intromisión" y defiende "honestidad" de la directora de la Guardia Civil

Archivo - (I-D) La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pi - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves la "ejemplaridad y honestidad" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y afirmado que él mismo ni conoció ni hubiera tolerado "ninguna intromisión", después de que se haya conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que la conocida como 'fontanera del PSOE', Leire Díez, se reunió en varias ocasiones con González.

"No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado", ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, en donde asiste a una reunión de ministros de Interior de la UE.

Marlaska, además, ha querido dejar claro su pleno respaldo a la directora de la Guardia Civil, de la que ha destacado una actuación "absolutamente ejemplar en todo momento" y su "honestidad", y recordado que, cuando se conocieron los audios de la exmilitante del PSOE buscando presuntamente pruebas e información sensible contra la UCO, tanto González como él mismo se reunieron con diferentes mandos para "manifestarles apoyo absoluto".

El ministro no ha querido ir más allá en sus valoraciones porque, ha explicado, no quiere pronunciarse sobre una instrucción judicial, ya que a quien corresponde hacer las interpretaciones de las diligencias es al juez de instrucción de la Audiencia Nacional. "A nadie más nos corresponde hacer ninguna valoración", ha zanjado.

Con todo, Marlaska ha insistido en su apoyo "más efectivo, directo y real" como ministro a la UCO, una unidad de la Guardia Civil a la que respalda y pide "neutralidad y profesionalidad", como corresponde en un Estado de derecho, ha remachado.

Preguntado por si le preocupa las informaciones sobre los intentos de presiones políticas sobre la UCO, el ministro ha concedido que si no le preocupara "no estaría con los pies en el suelo", pero ha insistido en la "lealtad a la legalidad" y al Estado de derecho por parte de la directora de la Guardia Civil.

"No es una situación lo más óptima", ha admitido Marlaska sobre el informe conocido, "pero lo que debe de quedar claro (es) que, a diferencia de otros momentos históricos de este país, Guardia Civil, Policía Nacional y en este sentido la UCO trabajan con absoluta independencia bajo las órdenes directas de los jueces y de los fiscales", ha zanjado.

"Lo importante aquí es trabajar y respaldar en todo momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es lo que venimos haciendo en el Ministerio del Interior durante los ocho años", ha continuado, tras pedir no hacer "especulaciones, ni trabas", al ser cuestionado sobre si asumirá responsabilidades políticas si se confirma en la instrucción que hubo presiones políticas sobre la Guardia Civil que desconoció.

De este modo, el ministro ha concluido defendiendo que "estos son otros tiempos" en los que "se investiga todo" y que las autoridades están investigando "con plena libertad". "Son obviedades que me cuesta tener que expresar en un Estado de Derecho y bajo la dirección y tutela de los jueces y de los fiscales", ha finalizado.

El pasado jueves, en Granada, Marlaska también fue preguntado por la prensa si seguía manteniendo que la directora de la Guardia Civil no había tenido ninguna reunión con Leire Díez, a lo que el ministro del Interior respondió: "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona", precisando que ni con "Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo".

También lanzó un mensaje de "confianza en el conjunto" de las instituciones y de los Poderes del Estado, "tanto el judicial como el ejecutivo y el legislativo", apostillando que se cuenta con "todos los elementos de control de cada uno" para que "ninguno de ellos actúa en parámetros que no le corresponden".

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