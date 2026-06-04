VÍDEO: Mónica García reprocha a Ayuso recortes y privatización tras su acusación de "ineficacia" ante la huelga médica

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración de la presentación del ‘Informe: Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España’, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aseverado este jueves que "los recortes, la privatización y el desvío de dinero público" por parte de comunidades autónomas como la de Madrid son los que "deterioran" la sanidad pública, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya criticado la "ineficacia en la gestión" de García con la huelga de médicos.

"La crisis sanitaria la provocan las comunidades que menos invierten en sanidad por habitante, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, las que menos médicos de Atención Primaria y menos enfermeras de Atención Primaria tienen, por ejemplo, la Comunidad de Madrid", ha señalado la ministra en declaraciones a los medios previas a la clausura del seminario 'Análisis y reivindicación del Estado del Bienestar', organizado por CCOO y la Fundación Primero de Mayo.

En paralelo, ha continuado advirtiendo de que esta situación también es responsabilidad de las CCAA "que privatizan parte" del sistema sanitario, volviendo a aludir a la Comunidad de Madrid, así como de "aquellas que en vez de destinar los impuestos a pagar mejor a sus profesionales y a mejorar sus condiciones laborales, dado que es su competencia, lo dedican a quitarle los impuestos a los ricos".

"Eso es lo que deteriora nuestra sanidad pública, los recortes, la privatización y el desvío del dinero público", ha zanjado la ministra.

Estas declaraciones se han producido después de que Isabel Díaz Ayuso haya apuntado en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid que la Comunidad ha perdido "más de 215.000 consultas, 10.400 cirugías, casi 22.000 pruebas y 16,5 millones de euros por la ineficacia y la gestión" de Mónica García.

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