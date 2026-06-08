VÍDEO:Papa.-Gobierno ve sintonía con León XIV en migración y paz y muestra respeto por diferencias en aborto y eutanasia

El Papa León XIV, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que el Ejecutivo está "alineado" con el discurso del Papa León XIV respecto a la paz y la migración, a su juicio los dos grandes temas de debate en el mundo y muestra respeto ante las diferencias en otros asuntos, como el aborto y la eutanasia.

"En los dos grandes debates, no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno", ha trasladado después de que el Pontífice pronunciase un discurso en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Para el ministro, el Pontífice ha dicho que hay que apoyar la paz, la diplomacia, los derechos humanos y el derecho internacional y no hay que dejarse llevar por la ley del más fuerte, en referencia a las guerras activas en el planeta, en Oriente Medio y en Ucrania.

En materia migratoria, dice que ha pedido apoyar a los débiles "a los que no tienen nada" que llegan fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos --país de origen de Robert Prevost-- a buscar un futuro que no tienen en sus lugares de nacimiento.

"Son dos líneas del discurso del Papa con las que el Gobierno está absolutamente alineado", ha indicado el ministro, haciendo hincapié en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cree en la diplomacia, el derecho internacional y en la dignidad de todas las personas "vengan de donde vengan".

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