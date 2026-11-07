Alliana imprime su sello al nuevo Gobierno paraguayo con sus primeras designaciones en dos carteras clave

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha comenzado a perfilar el nuevo Ejecutivo del país con el anuncio de sus primeras designaciones ministeriales tras asumir el cargo este viernes, en el marco de una serie de decisiones políticas que traen consigo movimientos al frente de dos carteras clave como son Interior y Obras Públicas.

Alliana ha nombrado al abogado Ariel Martínez como ministro del Interior y al ingeniero civil Juan Carlos Baruja como titular de Obras Públicas y Comunicaciones.

Martínez regresa así a una cartera que ya dirigió anteriormente, y el recién nombrado mandatario le ha encomendado trabajar "con firmeza" para reforzar la seguridad y transmitir tranquilidad a la ciudadanía paraguaya, al considerar que el país necesita "paz" y "orden".

Por su parte, Baruja, que ha estado al frente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la mejora de las infraestructuras nacionales. El jefe de Estado ha destacado de él su experiencia y capacidad , así como su compromiso con la población, y ha manifestado su confianza en que mantendrá "la misma determinación" en esta nueva etapa.

Los nombramientos han coincidido con las primeras reacciones internacionales a la toma de posesión de Alliana, entre ellas las de Brasil y Chile.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le ha trasladado sus deseos de éxito y ha expresado su voluntad de trabajar conjuntamente "de forma abierta, franca y cooperativa" para fortalecer los vínculos bilaterales y avanzara hacia la integración suramericana.

Asimismo, Lula ha manifestado su intención de recibir próximamente al mandatario paraguayo en Brasilia para abordar la agenda compartida dar un nuevo impulso a los "históricos lazos" de amistad entre ambos países.

Por su parte, el Gobierno chileno ha felicitado a Alliana por su llegada a la Presidencia y le ha deseado una gestión exitosa, en beneficio del pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional. El país andino ha reafirmado también su compromiso con las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, sustentadas en "el diálogo, el respeto mutuo y los valores democráticos".

Pedro Alliana ha jurado este viernes cargo como nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución y detención de Santiago Peña, que en la víspera presentó su renuncia en el marco de un juicio político abierto en su contra por un escándalo financiero en torno a Ueno Bank, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.