El Congreso de Paraguay destituye por unanimidad al presidente Santiago Peña

Archivo - Santiago Peña - Jose Luis Torales / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Paraguay ha destituido este viernes al presidente Santiago Peña, que en la víspera presentó su renuncia, en un juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank.

La Cámara Alta ha aprobado la destitución con una aplastante mayoría de 44 votos de un total de 45 --debido a la ausencia de un senador-- convirtiendo así a Peña en el primer presidente del país latinoamericano en ser despojado del cargo por unanimidad de las dos cámaras del Congreso.

Peña, que ahora pierde su condición de aforado en calidad de senador vitalicio, es además el segundo mandatario tras Fernando Lugo (2008-2012) en ser destituido a través de un proceso de 'impeachment'.

La Fiscalía ha ordenado ya la detención de Peña y del exministro de Economía Carlos Carvallo, mientras su 'número dos', Pedro Alliana, está en estos momentos en el Congreso para prestar juramento al cargo y asumir la Presidencia de Paraguay.

El Senado retomó el juicio político contra Peña, que había solicitado un aplazamiento de 72 horas del mismo, después de que un grupo de parlamentarios de su Partido Colorado boicotease este jueves la sesión abandonando el pleno.

Tras conocer el resultado de la votación, miles de manifestantes, ahorradores afectados, jubilados y estudiantes que llevaban horas en una vigilia ininterrumpida frente al Congreso, han roto a celebrar la destitución de Peña.

Su renuncia vino motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos y, por lo tanto, su incapacidad para proteger los depósitos de millones de sus clientes.