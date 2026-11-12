Detienen en Paraguay al superintendente de Bancos en plena investigación por el caso de Ueno Bank

Imagen de archivo del logo de Ueno Bank. - Thomas Fuller / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Paraguay han detenido al superintendente de Bancos del país, Holger Insfrán, en el marco de las investigaciones abiertas sobre el caso en torno a Ueno Bank, que sufrió la semana pasada un colapso que llevó a su disolución ante la caída de su solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Insfrán, que había accedido al cargo en abril de 2024, ha sido detenido durante una redada realizada en su domicilio en el barrio de Santa Librada, en Asunción, la capital paraguaya, según informaciones del diario 'Hoy'.

Tras ser puesto bajo custodia del Departamento Contra el Crimen Organizado, los agentes han seguido adelante con el registro de la vivienda. Su nombre figura en la denuncia presentada por diputados de la oposición, que han insistido en la importancia de que él también fuera investigado por el caso.

Los informes sobre el caso realizados por los fiscales apuntan a operaciones sin garantías que amenazaban la sostenibilidad del banco y, por ende, de los clientes que habían depositado en este sus ahorros.

Además, señala que Ueno Bank sobrepasó los límites permitidos para préstamos a empresas y personas vinculadas a su grupo controlador, en un caso que llevó al cese definitivo del presidente Santiago Peña en un proceso de destitución por parte del Parlamento, remplazado por Pedro Alliana hasta final de mandato en agosto de 2028.

REGISTROS EN EL PALACIO PRESIDENCIAL

La Fiscalía ha informado este jueves de registros en Mburuvicha Róga, la residencial oficial del presidente de Paraguay, en el marco de la investigación contra Peña, en prisión preventiva tras ser destituido por el Congreso por el colapso de Ueno Bank, que dejó a tres millones de personas sin acceder a su dinero.

El operativo ha estado encabezado por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, acompañados por funcionarios de la Fiscalía y especialistas en informática forense, según un comunicado del Ministerio Público.

Peña tiene tres causas penales abiertas por la Fiscalía paraguaya por delitos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, todas centradas en el colapso e intervención del banco privado Ueno Bank.