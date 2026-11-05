La intervención del Banco Ueno fuerza la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña

Archivo - El presidente de Paraguay, Santiago Peña - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado este jueves su dimisión por la intervención del Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.

Peña ha tomado la decisión de renunciar "pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas" en un discurso pronunciado con la intención, en parte, de ahorrarse un proceso de destitución que podría acabar ocurriendo de todas formas.

El mandatario ha querido excusarse por la crisis ante la población paraguaya. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza", ha asegurado el mandatario en un vídeo publicado en redes sociales.

La crisis estalló el martes por la mañana cuando la intervención de los reguladores provocó la congelación de los ahorros de millones de paraguayos -incluidos los de los jubilados-, lo que desató protestas generalizadas en un país donde aproximadamente una de cada tres personas tenía depósitos en dicha entidad.

La crisis se aceleró este mismo jueves por la mañana, cuando los diputados comenzaron a deliberar sobre el comienzo de un proceso para destituir al presidente. El punto de inflexión llegó cuando el expresidente y líder del gobernante Partido Colorado, mayoritario en el Congreso, respaldó públicamente los procedimientos.

Así, la Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad iniciar un juicio político contra Santiago Peña y ahora queda en manos del Senado decidir si continúa el proceso de destitución o acepta la dimisión y rechaza el juicio político.

La destitución no tiene carácter meramente simbólico ni mucho menos: si es cesado, no podrá acceder a la condición de senador vitalicio y perderá la posibilidad de contar con los fueros correspondientes a esa figura. Es decir, en caso de acusaciones por eventuales delitos, los antecedentes serían remitidos directamente al Ministerio Público, la Fiscalía, y quedaría desprovisto de buena parte de su inmunidad.

El presidente asegura que su última prioridad será "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" en el sistema financiero del país porque "detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares".

"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se proteja", ha manifestado antes de zanjar su renuncia: Peña se va porque "ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República", y "ninguna persona está por encima del Paraguay".

"Agradezco la confianza por cada momento vivido y por haberme dado el honor de servir a esta gran nación", ha concluido.

Cabe recordar, en clave internacional, que la Administración Trump ha forjado estrechos vínculos con el Gobierno de Peña, de corte favorable a los intereses empresariales.

Además, Peña firmó en marzo de este año el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, o SOFA por sus siglas en inglés, con Estados Unidos, que habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con la visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

El mes pasado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se reunió con Peña en Asunción y señaló que Paraguay desempeña un papel fundamental en la región para la diplomacia estadounidense, en un contexto en el que Trump busca estrechar lazos con América Latina.

Tras dicha visita, Peña viajó a Washington y se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para abordar temas relacionados con minerales críticos y cooperación económica.