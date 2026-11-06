El Senado concluye la primera sesión del juicio político a Peña y lo convoca para su defensa

Archivo - September 24, 2025, New York, New York, USA: President Santiago Peña Palacios of Paraguay addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA on 24 September, 2025 - Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tribunal juzgador de la Cámara de Senadores de Paraguay ha concluido a última hora del jueves la primera sesión del juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, tras formalizar la recepción del libelo acusatorio por parte de la comitiva de diputados y correr traslado de los cargos al mandatario, fijando una nueva sesión extraordinaria para este viernes a las 10.00 horas (hora local) para escuchar sus alegatos de defensa.

A la salida del pleno, el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, ha confirmado ante los medios la apertura formal del proceso en cumplimiento del reglamento de la Cámara Alta. "Al haber quedado la sesión bicameral sin quórum, correspondía iniciar el juicio político. Los fiscales acusadores ya presentaron la denuncia y ahora se le corre traslado al presidente para que prepare su defensa", ha explicado el titular legislativo, precisando que la comparecencia podrá realizarse de forma personal o mediante sus representantes legales.

Asimismo, Núñez ha defendido la necesidad de respetar el "debido proceso" y los plazos reglamentarios --organizados en una secuencia de cinco sesiones extraordinarias-- para garantizar la pulcritud legal del juicio. "Estamos respetando los tiempos establecidos en el reglamento porque ya tenemos denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por procedimientos apresurados", ha señalado el presidente del Senado, añadiendo que, tras la presentación de la defensa este viernes, se sucederán las sesiones dedicadas a la evaluación de pruebas, la exposición de alegatos y, finalmente, la votación nominal de los senadores.

LA SESIÓN BICAMERAL SE QUEDÓ SIN QUÓRUM

El juicio parlamentario se ha desencadenado después de que la sesión bicameral destinada a votar la renuncia presentada horas antes por Peña quedara estancada tras el abandono del hemiciclo por parte de los diputados del oficialista Partido Colorado.

La crisis viene motivada por la intervención de Ueno Bank, cuya quiebra de liquidez ha congelado los fondos de miles de depositantes y pensionistas. Mientras en el interior del recinto Núñez ha garantizado que la hoja de ruta parlamentaria busca dar paso a medidas legislativas que beneficien a los ahorristas afectados, en las inmediaciones de la Plaza de Armas cientos de manifestantes siguieron en directo las alternativas de la sesión.

Núñez ha avanzado además que la intención de la Cámara Alta es poder "finiquitar" el juicio político a lo largo de la jornada del viernes si los tiempos procesales lo permiten.

En caso de consumarse la destitución de Peña --que requiere el respaldo de 30 de los 45 senadores--, el titular del Senado recordó que el orden de prelación constitucional establece el relevo inmediato por parte del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien deberá asumir la jefatura del Estado tras prestar el correspondiente juramento ante el Parlamento.