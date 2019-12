Paraguay.- Estados Unidos impide entrar en el país a dos ex altos cargos paraguayos por corrupción

Publicado 10/12/2019 21:08:16 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado al ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay, Oscar González Daher, y al ex fiscal general del Estado paraguayo, Javier Díaz Verón, impidiéndoles la entrada en el país por su implicación en casos de corrupción

Además de estos dos ex líderes paraguayos, el Departamento de Estado ha prohibido la entrada también a Nélida Chavez de González, Oscar Rubén González y María González, como familiares cercanos de Daher; y a María Selva, Yeruti Díaz, Manuel Díaz, Alejandro Díaz, como familiares de Veron, además de su hijo pequeño.

De esta forma, un total de 10 personas se ven afectadas por esta medida y la prohibición puede alcanzar a los familiares más próximos "incluso si no están involucrados directamente", según señaló el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, y recogen en el diario paraguayo 'ABC Color'.

La sanción implica también que González Daher y Díaz Verón no puedan usar sus fondos en Estados Unidos, según explicó el diplomático. Tampoco se especificó cuáles son los hechos de corrupción concretos que Estados Unidos atribuye a estas personas, que están procesadas en Paraguay, si bien todavía no han sido condenados.

Desde el departamento estadounidense han explicado que estas acciones van encaminadas a luchar contra los sistemas corruptos y a apoyar el Estado de Derecho en Paraguay. Además, han trasladado que la democracia "sana" depende de la confianza de los ciudadanos, por lo que continuarán usando todas las herramientas a su alcance para combatir la corrupción en todo el mundo.

Por último, Estados Unidos ha felicitado al Gobierno paraguayo por sus esfuerzos para que las ex altos cargos implicados en corrupción asuman su responsabilidad. Además, ha pedido al Ejecutivo de Paraguay que continúe realizando estos esfuerzos y llevando a cabo acciones que favorezcan la transparencia y refuercen el Estado de Derecho de su democracia.