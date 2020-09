Paraguay.- Indígenas buscan por segundo día al exvicepresidente paraguayo y su chófer secuestrados por el EPP

Paraguay.- Indígenas buscan por segundo día al exvicepresidente paraguayo y su c

Paraguay.- Indígenas buscan por segundo día al exvicepresidente paraguayo y su c - MINISTERIO DE DEFENSA DE PARAGUAY

El Gobierno recalca que no se deja intimidar por el ultimátum dado por los guerrilleros, que ya ha expirado

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indígenas locales han entrado por segundo día consecutivo en la zona boscosa en la que la semana pasada fue secuestrado por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el expresidente Óscar Denis y su chófer, tras haber encontrado la vísperas algunos rastros de los secuestradores.

Según informa la cadena NPY, en la operación están participando unos 20 nativos acompañados por algunos agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). En concreto, los indígenas, conocedores de la zona, pretenden rodear el río Aquidabán, en Bella Vista, Amambay, al considerar que los guerrilleros del EPP deberían proveerse de agua.

El domingo, Leticia Valiente, esposa del chófer Adelio Mendoza, entró junto con unos 80 nativos en la zona en busca de rastros para intentar localizar a los dos secuestrados. Según contó la mujer, recorrieron unos 10.000 metros y hallaron "donde durmieron". Sin embargo, en un momento dado llegaron a un punto en el que las huellas se difuminaban.

En declaraciones a una emisora local, Valiente ha criticado a los militares que les acompañaron en la búsqueda. "Fueron perezosos, no querían luego entrar al monte ni acompañarnos (...). Nos decían que estaban cansados porque hace rato que ya están por el campo y tenían mucho miedo", ha precisado.

Según la mujer, los militares iban armados y se alejaron de los indígenas porque temían que se produjera un enfrentamiento con los guerrilleros en caso de encontrarse con ellos. "Nosotros no llevamos armas, nos íbamos acompañados de la oración nomás y si les encontrábamos íbamos a intentar hablar con ellos", ha manifestado.

Por otra parte, a las 22.00 horas del domingo expiró el plazo dado por los secuestradores para la liberación de dos de sus líderes, Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez.

LA FAMILIA PIDE DIÁLOGO

En un mensaje de vídeo, Beatriz Denis, hija del expresidente, ha pedido nuevamente un canal de comunicación con los secuestradores, al seguir sin noticias y una prueba de vida de su padre. "Necesitamos un canal de comunicación, una persona, una forma para comunicarnos y también la prueba de vida de papá", ha subrayado.

La hija de Denis ha subrayado que la familia está cumpliendo con su parte de las condiciones impuestas por los secuestradores, procediendo al reparto de víveres en varias comunidades. "Nosotros estamos cumpliendo, por eso les pido un contacto, un canal para hablar", ha insistido, según informa el diario 'ABC Color'.

Entretanto, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, se ha reunido este lunes con el presidente, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno para hablar de las operaciones de búsqueda de los dos secuestrados el miércoles pasado.

Preguntado por la expiración del ultimátum dado por los secuestradores, que amenazaron con ejecutar a Denis si no se cumplían sus exigencias, ha dejado claro que el Gobierno no se deja intimidar. "Los plazos que vengan de manera exógena, al Gobierno no le va ni le viene", ha recalcado.

EL GOBIERNO TIENE SUS PLAZOS

Acevedo ha defendido que "el Gobierno tiene sus propios plazos, su propio calendario de acción y la ley y la Constitución no nos permiten otra cosa más que el ejercicio coercitivo del poder conforme a las leyes y eso no se puede discutir". En este sentido, ha dejado claro que la Constitución no permite la liberación de presos y por tanto, "ese era un pedido de cumplimiento imposible".

Por otra parte, respecto a las acciones de búsqueda de los indígenas, ha recalcado que aunque "en el imaginario de mucha gente está que hay una suerte de descoordinación entre indígenas y la Fuerza de Tarea Conjunta", "nada más lejos de la verdad". En este momento, ha subrayado, ambos "están trabajando juntos". Por último, ha asegurado que el presidente ha dado orden de rescatar con vida a los secuestrados.