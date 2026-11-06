Peña defiende su ausencia durante su juicio político en el Senado para no fomentar "división o inestabilidad"

Archivo - Santiago Peña - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente dimisionario de Paraguay, Santiago Peña, ha justificado este viernes su ausencia durante el juicio político que a estas horas continúa celebrando el Senado y en la que dos abogados han intervenido para defender su renuncia al cargo presentada en la víspera por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", ha señalado en un breve mensaje en sus redes sociales, donde ha recordado que el objetivo de su dimisión es "evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay".

El mandatario renunciante, que ha hecho un llamamiento a la unidad para "reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza", se ha despedido "con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas".

Asimismo, Peña ha emplazado a "atender, con hechos y responsabilidad, a los afectados" por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos y, por lo tanto, su incapacidad para proteger los depósitos de millones de sus clientes.