El Parlamento Europeo abre sus puertas a CEAPI, una alianza entre la UE y América Latina

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, intervino en la sesión de la Delegación ante la Asambla Parlamentaria Euro-Latinoamericana, donde destacó que los CEAPI es una puerta para llegar a los principales empresarios y decisores de Latinoamérica; y reinvindicó la necesidad de un mayor conocimiento sobre la región por parte de empresas e instituciones europeas.

En el marco de su visita a Bruselas, CEAPI ha mantenido reuniones con Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo; Pelayo Castro, director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) o Paolo Garzotti, responsable para América Latina de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea; y Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha llevado este lunes al Parlamento Europeo la voz del empresariado iberoamericano para defender un nuevo marco de relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea basado no solo en el comercio, sino también en una mayor inversión, presencia empresarial y creación de cadenas de valor compartidas.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha intervenido en el encuentro “Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones empresariales y económicas entre América Latina y la Unión Europea a la luz de los acuerdos de asociación”, celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. La reunión se ha desarrollado ante la Delegación del Parlamento Europeo ante la Asamblea EuroLat (DLAT), presidida por Gabriel Mato.

Durante la sesión, Vilanova ha puesto el foco en la necesidad de aprovechar la estrecha relación existente entre ambas regiones para avanzar hacia una alianza estratégica de largo plazo. “Europa y América Latina ya estamos profundamente conectadas. Ahora tenemos que convertir esa conexión en una verdadera alianza estratégica, económica y empresarial. No necesitamos simplemente más comercio entre ambas regiones; necesitamos más inversión, más empresas y más cadenas de valor compartidas. En un contexto de fragmentación geopolítica, Latinoamérica tiene mucho de lo que Europa necesita y Europa puede aportar mucho al desarrollo de la región”, ha señalado la presidenta de CEAPI.

En este sentido, destacó que las empresas europeas son inversores de largo plazo en el territorio suramericano, “no llegan para extraer, sino para colaborar y quedarse”, y señaló que CEAPI quiere contribuir a tender ese puente entre la Unión Europea e Iberoamérica, facilitando el diálogo con gobiernos e instituciones y favoreciendo nuevas inversiones. Vilanova defendió además una relación de ida y vuelta, en la que ambas regiones puedan aprovechar sus respectivas fortalezas, y subrayó el potencial de Europa en ámbitos como la financiación, la seguridad, la estabilidad, el talento y la creación de marcas. Asimismo, ante los retos sociales de la región, afirmó que el impacto social es una prioridad en CEAPO: “no basta con estar, existir e invertir. Hay que dar un paso más”,

También destaco la necesidad de que Europa no pierda terreno en sectores como la minería, estratégico en el nuevo modelo productivo. Recordó que Estados Unidos, Canadá y Australia son los mayores inversores en minería, y todos ellos con criterios muy exigentes en las inversiones que realizan. Europa no puede seguir poniendo excusas para no estar ahí. Para rematar que “Donde otros ven riesgos, en CEAPI vemos oportunidades”, afirmó.

CEAPI ha destacado especialmente el potencial que ofrece el acuerdo UE-Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó el pasado 1 de mayo y que conecta a la Unión Europea con un mercado de alrededor de 700 millones de personas. Para la organización, el acuerdo representa “una oportunidad para profundizar en la integración económica y empresarial y generar nuevas inversiones en ambas direcciones”.

En este nuevo marco de relación, el Consejo Empresarial ha defendido que las empresas europeas puedan encontrar nuevas oportunidades de inversión y expansión en América Latina y el Caribe, al tiempo que las compañías latinoamericanas utilicen Europa como plataforma para su crecimiento internacional. En este punto, la presidenta de CEAPI ha puesto en valor de España como puente empresarial entre ambos espacios, gracias a la experiencia acumulada por sus compañías en Iberoamérica y al creciente proceso de internacionalización de las empresas latinoamericanas hacia Europa.

Después de la intervención de Núria Vilanova, se abrió el turno de intervención , en el que participaron los eurodiputados Francisco Millán Mon, Elena Nevado del Campo y Raúl de la Hoz Quintano, del Grupo Popular Europeo; Nora Junco García, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos; Marc Angel y Marco Tarquinio, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; y Hélder Sousa Silva, del Grupo de Ciudadanos Europeos. Durante el intercambio, eleurodiputado Raúl de la Hoz puso en valor las propuestas recogidas en el manifiesto “La Fuerza de Iberoamérica. Diez propuestas para convertir el potencial en influencia global” de CEAPI y agradeció expresamente a la organización su aportación para avanzar en estos objetivos.

Una agenda de diálogo con las instituciones europeas

La visita a Bruselas de Núria Vilanova, que estuvo acompañada de Jordi Gutiérrez, director general de CEAPI incluía una agenda de trabajo con representantes de las instituciones europeas para compartir la perspectiva del empresariado iberoamericano sobre la relación entre ambas regiones.

Entre estos encuentros se encuentran los mantenidos Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo; con Pelayo Castro, director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); Paolo Garzotti, jefe de Unidad de Relaciones Comerciales con América Latina de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Estas reuniones han permitido a CEAPI reforzar el diálogo con las instituciones europeas y trasladar las prioridades y oportunidades identificadas por el empresariado iberoamericano, especialmente en ámbitos como la inversión y la cooperación público-privada.