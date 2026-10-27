El partido del Gobierno surcoreano propone una investigación contra el presidente del Supremo por presunta injerencia

07 October 2026, South Korea, Seoul: South Korean President Lee Jae Myung speaks during a meeting in Seoul, about the government's Korean Green Transformation Strategy, a public-private initiative aimed at reshaping South Korea's industrial infrastructure - -/YNA/dpa

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Democrático de Corea del Sur, la formación del Gobierno del país, ha anunciado que planteará a la Asamblea Nacional (el Parlamento) la apertura de una investigación contra el presidente del Tribunal Supremo, Cho Hee Dae, para apartarle del cargo por supuesta injerencia política.

El partido presentará una moción en el pleno del jueves de la semana que viene, según ha informado su portavoz, Jeon Eun Su, tras acusar al magistrado deentrometerse en las elecciones presidenciales del año pasado al revocar un veredicto de no culpabilidad a favor del presidente Lee Jae Myung por violar la ley electoral.

La decisión de volver a someter a litigio el caso del presidente constituyó, a juicio del Partido Democrático, una interferencia en las elecciones presidenciales del 3 de junio, ha explicado el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Yonhap.