El Partido Humanista peruano retira su apoyo a Verónika Mendoza para respaldar a Pedro Castillo de cara de los comicios

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Yehude Simon, líder del Partido Humanista de Perú, ha anunciado que la formación retirará su apoyo a la candidatura de Verónika Mendoza, a la que ahora consideran "desleal", para respaldar en cambio a Pedro Castillo de cara a las elecciones presidenciales del 11 de abril.

Simon ha indicado así que Mendoza habría "mentido" a la formación --que forma parte de la coalición Juntos por el Perú--, y que por lo tanto no recibirá su apoyo, según informaciones de la emisora RPP.

El también exdiputado ha señalado que Castillo tiene "coincidencias" con el partido "y no les ha traicionado". "Ha habido una reunión de nuestro partido, de todas las bases, y se acordó por amplia mayoría apoyar al profesor Pedro Castillo en función a tres propuestas que tiene él y que para nosotros son vitales", ha explicado.

Así, ha matizado que su idea es dar prioridad al pequeño y mediano agricultor, y "formar una Constitución nueva en función a la realidad del país". Simon ha acusado a Mendoza de mentir en un debate presidencial en el que aseguró que el líder había sido expulsado de la alianza.

"Ellos se han atrevido no solo a mancillar mi nombre, sino también a maltratar al Partido Humanista (...) Yo no soy sentenciado, soy un investigado", ha respondido el político, que ha matizado que ella "se supone que es una persona pensante, tiene que darse cuenta de que lo que dice, afecta, y ella ha mentido".

"Sabe que tengo un proceso, pero no sentencia. Yo esperaba que dijese que estoy siendo investigado y será el Poder Judicial quien defina, no decir que he sido expulsado. No tengo ninguna expulsión", ha sostenido.

El que fuera además exministro de Perú ha dicho que si bien no van a "eliminar la candidatura" de la coalición, cuando termine el proceso electoral, su partido "tomará las decisiones" correspondientes.

Simon se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente haber recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht cuando era gobernador de Lambayque.