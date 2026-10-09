El partido de Machado exige levantar su inhabilitación tras la confesión de una exmagistrada venezolana "coaccionada"

Archivo - La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asiste al foro de debate Forum Europa, en Madrid. - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido opositor venezolano Vente Venezuela ha exigido este viernes el levantamiento "inmediato" de la inhabilitación política que pesa sobre su líder, María Corina Machado, después de que la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Bárbara César Siero haya denunciado públicamente que fue coaccionada y que sus familiares fueron utilizados como "rehenes" para obligarla a firmar dicha sentencia.

En un comunicado, la formación opositora ha asegurado que la confesión de la exjueza "desmonta la inhabilitación" y confirma que estas decisiones judiciales fueron, en la práctica, "claras acciones de persecución y represión" perpetradas bajo un "falso manto de legalidad" para excluir al liderazgo opositor y controlar los resultados electorales.

La reacción de Vente Venezuela se produce tras la difusión de un extenso vídeo en el que César Siero, exvicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, relata cómo tres de sus familiares --dos hermanos y una cuñada, todos militares-- fueron detenidos de manera arbitraria por la Inteligencia venezolana (DGCIM) en diciembre de 2023.

Según el testimonio de la exmagistrada, sus familiares fueron torturados, desaparecidos e implicados falsamente en la trama conspirativa conocida como 'Operación Brazalete Blanco'. El objetivo, denuncia, era utilizar sus vidas para presionarla en el preciso momento en que su sala debía decidir sobre el destino político de las principales candidaturas de la oposición. César Siero detalla que, temiendo por la vida de sus seres queridos, fue forzada a firmar en contra de su voluntad las sentencias que inhabilitaban a Machado, así como al exgobernador Henrique Capriles, entre otros.

Para el partido de Machado, esta revelación tardía evidencia hasta dónde es capaz de llegar "el aparato criminal del chavismo", recurriendo a secuestros para someter la voluntad del poder judicial. "La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión que (...) solo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes", subraya el escrito.

INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE BARBADOS

Vente Venezuela ha destacado además que estos hechos ocurrieron de forma paralela a la celebración de las primarias opositoras y tras la firma del 'Acuerdo de Barbados' en octubre de 2023, pactado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para fijar garantías electorales de cara a los comicios presidenciales.

En este sentido, la formación considera que la coacción a la jueza para inhabilitar a Machado constituye un grave precedente de incumplimiento de dichos pactos y representa "una clara advertencia a garantes y mediadores sobre el patrón de engaño de un sistema que hoy se destapa".

Por todo ello, el partido ha reclamado una investigación urgente sobre estas "graves actuaciones delictivas" en el seno del TSJ y ha exigido que se permita a Machado regresar a Venezuela "con plenas garantías de libertad y seguridad" para ejercer su trabajo político.

"Después de 27 años de chavismo, Venezuela necesita desmontar las estructuras que han permitido utilizar los tribunales, los organismos de inteligencia y las instituciones del Estado bajo una lógica mafiosa", concluye el comunicado del partido, que ha instado a iniciar "cuanto antes" un proceso de reconstrucción republicana mediante la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales.