El partido de Petro, Pacto Histórico, gana las elecciones al Senado colombiano y el uribismo se alza en la oposición

Los colombianos emiten sus votos durante las elecciones al Congreso de 2026 en Ipiales, Colombia - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pacto Histórico, el partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha alzado este domingo como el más votado para el Senado, reuniendo algo menos del 23% de los votos, unos siete puntos por encima de la formación que lidera el exdirigente Álvaro Uribe, Centro Democrático, según los datos preliminares.

Con más de 4,4 millones de votos, un 22,7% del total de los emitidos, Pacto Histórico será el mayor grupo de la Cámara Alta, seguido por Centro Democrático, que suma un 15,6%, algo más de 3 millones de votos, según los resultados preliminares publicados por la Registraduría colombiana.

Les siguen el Partido Liberal, con un 11,7%; Alianza por Colombia (centro), con un 9,8%, y el Partido Conservador, con un 9,6%. Ligeramente por debajo aparecen el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logra un 8,1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha), con un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4,6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación.

Con estos resultados, la formación de Petro seguirá siendo la principal fuerza política, aunque la situación cambia en la oposición con el regreso del uribismo a su liderazgo cuatro años después de quedar en cuarto lugar.