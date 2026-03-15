Los partidos se disputarán 82 procuradores, uno más que en el anterior mandato tras ganar uno por Segovia

Imagen de archivo del Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León - CORTES CYL

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los distintos partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas de este 15 de marzo se disputarán el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes.

En total, los 82 procuradores que formarán parte de la XII Legislatura se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).

Esto supone que la mayoría absoluta en el nuevo mandato pasará a ser de 42 procuradores que, en función de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas, podría llevar a tener que dirimir empates, como ocurrió en la novena.

La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril, martes.

El nuevo Parlamento contarán con la misma representación de procuradores que hubo en la VI (2003-2007) y superan el suelo de parlamentarios al que se llegó en 2019 tras la pérdida entonces de tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León como consecuencia del efecto directo de la caída de población.

La VI Legislatura de las Cortes de Castilla y León (2003-2007) con esos 82 procuradores se caracterizó por una mayoría absoluta del PP, con 48 representantes, frente a 32 del PSOE y dos del Grupo Mixto, los leonesistas Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco.

El primer parlamento de la etapa autonómica estuvo conformado por un total de 84 procuradores --el número que se ha repetido más veces en el Parlamento--, cifra que se repitió en el segundo y tercer mandato para caer a 83 en la cuarta y quinta legislatura y a 82 en la sexta.

En las elecciones de mayo de 2007 el Parlamento de Castilla y León recuperó un escaño, hasta alcanzar los 83, y tanto en la octava como en la novena legislatura se volvió a esa cifra originaria de 84 procuradores que se perdió en la décima, con el mínimo histórico de 81 que se mantuvo en la XI para el mandato de 2022-2026.

SUELO Y TECHO DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS

Los partidos políticos que concurren a estas autonómicas, las segundas que celebrarán en solitario tras las adelantadas de febrero de 2022, se juegan el reparto de esos 82 procuradores con el "techo" de 53 escaños que consiguieron los 'populares' en los comicios de 2011 y los 41 que representaron al PSOE en las primeras elecciones de 1983.

Por su parte, el "suelo" para el PP está en los 29 escaños de las elecciones de 2019 mientras que para el Partido Socialista está en los 25 de la novena legislatura.

Las primeras Cortes de Castilla y León estuvieron conformadas por tres grupos, Socialista, con 41 escaños, Alianza Popular, con 35 y Mixto, con 8, mientras que en el II mandato aparece ya el Grupo Popular, con 33, seguido de Grupo Socialista, con 31; Grupo de Centro Democrático y Social, con 18, y Grupo Mixto, con 2, composición que se repitió en la III Legislatura en la que PP y PSOE ganaron procuradores (de 33 a 45 y de 31 a 34, en cada caso), con descenso para CDS, que se quedó con 3, mientras que el Mixto se mantuvo con dos escaños.

La novedad de la IV legislatura, fue la desaparición del CDS y la entrada de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla y León con cuatro escaños y grupo propio. El Grupo Popular subió a 49, el Socialista bajó a 27 y el Mixto llegó a 3.

En el caso del V mandato, el Parlamento vuelve a la composición inicial de tres grupos conformados en este caso por Popular (48), Socialista (30) y Mixto (5), dibujo que se mantuvo en las tres legislaturas siguientes aunque con modificaciones de escaños. Así, en la VI el PP mantuvo sus 48 representantes, los socialistas ganaron dos hasta 32 y el Mixto bajó a dos; en la VII, PP repitió esos 48 escaños, PSOE ganó uno hasta 33 y Mixto se mantuvo en dos, y en la VIII los 'populares' escalaron hasta los 53, los socialistas cayeron a 29 y el Mixto siguió con dos.

En la IX, la última con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta, entraron los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, con 10 y cinco procuradores respectivamente, que se sumaron a los 42 del PP, que necesitó del apoyo de los naranjas para deshacer empates; a los 25 del Grupo Socialista y a dos del Grupo Mixto, formado por UPL e IU.

Y la X estuvo marcada por la victoria del PSOE, que subió a los 35 escaños, mientras que el PP cayó a 29 procuradores, aunque consiguió formar gobierno junto con Ciudadanos, que repuntó de cinco a doce escaños, aunque dos años después perdió uno tras la marcha de la procuradora salmantina María Montero tres días antes del debate de la también inédita moción de censura a Alfonso Fernández Mañueco, que no prosperó pero dejó al Gobierno de coalición sin mayoría absoluta.

En la legislatura interrumpida entraron por primera vez Por Ávila y Vox, con un escaño en cada caso, que formaron parte de un variopinto Grupo Mixto conformado también por Podemos-Equo, con dos, y por UPL, con uno.

Y en la última legislatura que ha llegado a su fin el PP ganó dos procuradores hasta 31, mientras que el PSOE perdió siete hasta 28, mientras que Vox se aupó hasta los 13 procuradores, dos de los cuales pasaron a ser no adscritos tras ser expulsados por la formación de Santiago Abascal.

También fue el mandato de la entrada de la entonces agrupación de electores Soria ¡Ya!, con tres procuradores, que junto a los 3 de UPL, se pudieron constituir en grupo propio, lo que dejó un variopinto Grupo Mixto integrado por Unidas-Podemos, Por Ávila y Ciudadanos --el único procurador por la formación naranja, Francisco Igea, fue expulsado del partido en septiembre de 2023 desde cuando se ha mantenido como procurador por Valladolid sin siglas--.



