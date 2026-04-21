Patxi López censura las pitadas al himno por ser una "falta de respeto absoluto" a los ciudadanos

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha censurado este martes las pitadas al himno de España por parte de aficionados de la Real Sociedad durante la final de la Copa del Rey de fútbol del pasado sábado, pues lo considera una falta de respeto a los ciudadanos.

En declaraciones en el Congreso, a preguntas de los periodistas, Patxi López ha subrayado que, "cada vez que se ha producido" una pitada al himno, en ésta y en anteriores finales de fútbol protagonizadas por equipos vascos o catalanes, le ha parecido "una falta de respeto absoluto".

Y ha precisado que no se trata solo de una falta de respeto "a los símbolos", sino también a los propios ciudadanos, "a los que se ven o nos vemos representados en esos símbolos".