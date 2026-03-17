Patxi López ve "muy razonables" las palabras del Rey sobre los "abusos" en la conquista de América

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ve "muy razonables" las declaraciones realizadas por el Rey Felipe VI sobre el papel que jugó España en la conquista de América. "Hay cosas que se hicieron que, a los ojos de hoy, son evidentemente abusos y actuaciones lamentables", ha dicho.

Felipe VI reconoció este lunes ante el embajador de México que, aunque la Corona procuró defender a la población indígena, hubo "mucho abuso" y "controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles, comportamientos que con los valores del presente no permiten sentirse orgullosos.

Preguntado por estas palabras del jefe del Estado, López las ha aplaudido porque "todo el mundo" puede comprender que, visto hoy en día, en esa empresa se cometieron "abusos y barbaridades". "Hay una valoración diferentes visto desde hoy", ha insistido.