Paz carga contra las movilizaciones 'evistas' y les acusa de buscar el "enfrentamiento" y los "bloqueos" en Bolivia

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Jose Fernandez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha cargado este sábado contra las movilizaciones organizadas por los sectores afines al expresidente Evo Morales previstas para el próximo martes argumentando que buscan volver a la "lógica de los enfrentamientos armados, las pedradas y los bloqueos".

Con motivo del Día de la Democracia en Bolivia, Paz ha advertido en un acto público en San Borja, en el departamento del Beni situado al noroeste del país, sobre el tipo de movilizaciones que pretenden "recuperar prácticas de confrontación" que "han marcado etapas" en la historia del país.

"Y hoy día algunos que quieren recuperar la vieja lógica de agarrarnos a tiros, a pedradas y bloqueos, quieren recuperar esa distancia que ante la falta de democracia se había generado como institución en Bolivia", ha señalado el mandatario boliviano.

Los sectores 'evistas', afines al buscado expresidente Evo Morales, han anunciado movilizaciones a partir del próximo 13 de octubre, incluida una marcha a la capital La Paz, tras vencer el plazo que dieron al Gobierno para revertir las medidas económicas que fueron implementadas en los últimos meses tras los bloqueos.

Entre los reclamos del sector figuran la restitución de la subvención al diésel y la derogación de decretos sobre empresas públicas, medidas con las que buscan canalizar el malestar social.

Frente a este escenario de tensión, Paz ha reivindicado la vía democrática como el único marco legítimo para resolver las diferencias mediante el diálogo, el consenso y las instituciones.

"La democracia nos permite acercarnos, no agarrarnos a tiros, ni a pedradas, ni a bloqueos, ni generar una serie de espacios o distancias, como digo, sino más bien encuentros, consensos, diálogos", ha matizado el presidente, al plantear que el entendimiento entre bolivianos debe prevalecer frente a las acciones que, según sus palabras, profundizan en la división.