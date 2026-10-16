Paz recibe a Kast en la primera visita de Estado de un presidente chileno a Bolivia en más de 70 años

Los presidentes de Chile y Bolivia, Jose Antonio Kast y Rodrigo Paz - RODRIGO PAZ EN X

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha recibido este viernes a José Antonio Kast, en la que es la primera visita oficial de un mandatario de Chile a este país en más de 70 años y después de que a principios de año ambas autoridades firmaran un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en comercio, seguridad y recursos hidrícos, entre otras áreas.

Paz ha recibido a su homólogo chileno en el Palacio Quemado, en una visita que abre "una nueva etapa de diálogo y cooperación bilateral" entre los dos países, ha celebrado en un mensaje en redes sociales.

"La agenda contempla acuerdos y acciones conjuntas en materia económica, comercial, energética y de seguridad fronteriza, con el objetivo de avanzar en soluciones a desafíos compartidos y generar oportunidades para ambos pueblos", ha agregado la Oficina del presidente boliviano.

En la misma línea, Kast ha destacado en una escueta publicación en redes que "hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz" --el último que lo hizo fue Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1955-- y ha hecho un llamamiento a "construir juntos, el futuro de nuestras naciones".

El presidente chileno ha sido recibido con honores militares en la plaza Murillo de La Paz por su par boliviano, así como por miembros del Gobierno y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, antes de trasladarse a la sede del Ejecutivo, para la firma de hasta cuatro memorandos de entendimiento en distintas mterias como minería, energía, comercio y seguridad.

Paz ha destacado que el acuerdo de cooperación en minería y minerales críticos busca "aprovechar la experiencia chilena y hacer crecer nuestro sector minero", mientras que en materia energética ambos han pactado "una hoja de ruta para la interconexión eléctrica, un paso hacia nuestro objetivo de que Bolivia sea el nodo energético de Sudamérica".

Asimismo, los dos líderes han coincidido en fortalecer la "coordinación policial y el intercambio de inteligencia para enfrentar el crimen organizado" y el narcotráfico a lo largo de su frontera compartida, mientras que el acuerdo en comercio establece una "ruta para modernizar, ampliar las preferencias arancelarias y mejorar las reglas de origen y las medidas sanitarias y fitosanitarias" en la compraventa de bienes.

Kast ha apostado por la normalización plena de las relaciones bilaterales con Bolivia y ha invitado a Paz a devolverle la visita de Estado a Chile en 2027, a pesar de las "diferencias históricas" que separan a los dos países. "No voy a fingir que no existen diferencias, porque hay diferencias. Bolivia tiene sus posiciones, Chile tiene las suyas y más allá de ellas hemos aprendido algo muy importante. Las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados", ha declarado.

No es la primera vez que coinciden Paz y Kast, puesto que este último acudió a la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025. El Ejecutivo de Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978, desde entonces La Paz y Santiago han reducido sus relaciones a nivel consular.