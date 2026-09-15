Las autoridades de Países Bajos investigan un posible sabotaje en la red ferroviaria

September 9, 2026, Dordrecht, South Holland, The Netherlands / Holland: September 9, 2026, Dordrecht, The Netherlands. A silent riding cabin sits empty at Station Dordrecht as a nationwide 24-hour public transport strike halts nearly all NS rail services - James Petermeier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han informado este martes de que investigan la alteración en el tráfico de la red ferroviaria en el centro y norte del país desde primera hora de la mañana como un caso de posible sabotaje.

A media tarde, el operador ferroviario, ProRail, ha informado de un total de 30 interrupciones del tráfico de trenes "debido a la presencia de material en las vías" sin que se hayan solucionado todas las incidencias. "Seguimos trabajando para despejar las vías", ha indicado.

"Retiramos los materiales encontrados en la vía, pero posteriormente recibimos otro informe de una avería en el mismo lugar", ha señalado, apuntando a la tesis del sabotaje.

La directora ejecutiva interina de ProRail, Mirjam van Velthuizen, ha insistido en que los cortes "demuestran la gran dependencia de Países Bajos de un sistema ferroviario que funcione correctamente".

"Para todos aquellos que quedaron varados, sufrieron retrasos o tuvieron que modificar sus planes, esto tiene un impacto enorme. Al mismo tiempo, sucesos como este subrayan la importancia de la resiliencia", ha señalado, apuntando que hay que garantizar que los servicios ferroviarios puedan responder en un escenario de mayor "incertidumbre".

El organismo público neerlandés ha informado que desde las 5.30 horas (hora local) se ha producido una "avería en varios tramos de la vía férrea en el centro de Países Bajos", que tiene "graves consecuencias para el tráfico ferroviario".

"Varios pasos a nivel también presentan fallos de funcionamiento, lo que podría afectar al tráfico rodado", ha añadido la entidad, que advierte de retrasos, cancelaciones de trenes y tiempos de viaje adicionales.

La Policía neerlandesa ya ha puesto en marcha una investigación, aunque "todo apunta a una interrupción intencionada del tráfico ferroviario provocada por una acción humana".

Entre los detalles del incidente, la autoridad ferroviaria ha señalado que se "encontraron materiales colocados deliberadamente en varios puntos de la vía", apuntando al sabotaje.

"Aún se desconoce quién es el responsable y cuál es el motivo", ha dicho al respecto de una investigación en la que ProRail ha afirmado que "colabora plenamente".

PROTESTAS AGRARIAS EN CARRETERA

Estos incidentes coinciden con protestas atribuidas a agricultores neerlandeses que han provocado incendios en vías de comunicación, generando perturbaciones en carreteras.

Las acciones se han registrado en distintos puntos del país con incendios en la A7 cerca de Scheemda, en la N366 cerca de Musselkanaal y en la A28 cerca de Assen, Hooghalen, Beilen, Spier y Pesse, en el tercio norte del país.

A media tarde se registraban incendios en varios puntos, pero estos ya no causaban interrupciones en el tráfico, recuperando estas vías de comunicación la normalidad.