July 24, 2026, New York, New York, United States: PAIVI KAUKORANTA, President of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, strikes the gavel to open the public plenary of the special session of the Assembly of States Parties on disciplinary proc - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Estados Parte, órgano rector del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha votado este viernes por una amplia mayoría destituir al exfiscal jefe de la corte Karim Khan por un caso de conducta sexual inapropiada, si bien el jurista británico ha negado los abusos que se le atribuyen.

"La Asamblea ha adoptado, por votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados Partes, una decisión en la que constata que el fiscal Karim Khan ha cometido una falta grave y un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, destituyéndole de sus funciones en aplicación del artículo 46 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", ha indicado en un comunicado.

Uno de los abogados que representa a Khan, Tayab Ali, ha afirmado en un comunicado que el proceso "carece de fundamento legal" y ha informado de que "impugnará la legalidad y la imparcialidad" de la decisión, que ha sido tomada a puerta cerrada en una sesión extraordinaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

"El fiscal de esta corte ha sido destituido por votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política", ha dicho, agregando que se han producido una serie de irregularidades en el marco del proceso, entre ellas que se le ha negado a su cliente "presentar observaciones formales a la Asamblea" antes de la votación y que ha sido excluido de la misma.

"A sus representantes legales también se les ha negado el permiso para asistir o para dirigirse a los Estados Partes. Los Estados que han decidido su destino lo han hecho sin escucharle a él ni a nadie que actuara en su nombre", ha lamentado, agregando que "el procedimiento fue reescrito a mitad de su caso y en su perjuicio".

De la misma forma, ha indicado que las conclusiones de la investigación en su contra se han extendido "a asuntos que nunca se le plantearon y sobre los que nunca se le solicitó que respondiera". "A Khan y sus abogados se les impidió tener cualquier representación formal sobre la resolución presentada a la Asamblea y, por lo tanto, no pudieron corregir sus numerosos errores y caracterizaciones erróneas", ha precisado.

El abogado británico ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a retirarse temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado este viernes en redes sociales que el caso de Khan "ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida que temía que fuera revelada".

"Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terror. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron solicitarse en primer lugar y deben revocarse de inmediato", ha señalado.