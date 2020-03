P.Bajos.- Cadena perpetua para el autor del atentado en Utrecht

UTRECHT, 20 Mar. (DPA/EP) -

Gokmen T., el autor confeso del tiroteo perpetrado hace un año en un tranvía de la ciudad neerlandesa de Utrecht, que dejó cuatro muertos, ha sido condenado este viernes a cadena perpetua.

El tribunal de Utrecht ha determinado que Gokmen T., de 38 años de edad y origen turco, mató "a sangre fría" a cuatro personas, intentó matar a otras 17 e hirió gravemente a cinco más.

El condenado abrió fuego en un tranvía de Utrecht la mañana del 18 de marzo de 2019 matando a tres personas, a las que posteriormente se sumaría otra que falleció en el hospital. Logró huir, provocando el cierre de la ciudad hasta que la Policía dio con él.

En el coche que usó para huir se encontró una carta que decía: "He hecho esto por mi fe. Estáis matando a musulmanes y queréis arrebatarnos nuestra fe, pero no funcionará". Se declaró culpable en julio y no ha mostrado arrepentimiento a lo largo del juicio.

De acuerdo con el informe psiquiátrico, su salud mental es "limitada", lo cual podría haber atenuado la pena, si bien el tribunal de Utrecht ha determinado que actuó deliberadamente para "causar horror y miedo".