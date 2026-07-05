Al menos 33 detenidos por disturbios en ciudades de Países Bajos tras la victoria de Marruecos en el Mundial

July 4, 2026, Den Haag, South Holland, Netherlands: 4 July 2026, The Hague, the Netherlands. Dutch police deploy water cannons against celebrating fans of Morocco. Morocco fans celebrate in the Schilderswijk neighbourhood of The Hague, after Morocco defea - Europa Press/Contacto/James Petermeier

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 33 personas han sido detenidas esta pasada noche en varias ciudades de Países Bajos como consecuencia de una ola de disturbios tras la victoria de la selección nacional de Marruecos contra Canadá (0-3) en el cruce de octavos de final durante el Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La Policía antidisturbios tuvo que intervenir con cañones de agua en La Haya, donde fueron detenidas 29 personas y resultaron heridos dos policías y un guardia de tráfico, así como en Róterdam, Leiden, Utrecht y Tilburgo, donde fueron arrestadas otras cuatro, según ha informado la Policía neerlandesa en un comunicado publicado en su página web. Las celebraciones en Ámsterdam concluyeron sin incidentes importantes.

Los dos agentes de La Haya resultaron heridos tras ser atacados con "fuegos artificiales de gran potencia", según la Policía, que ha denunciado lanzamientos de cristales, huevos, piedras y bengalas contra sus agentes.