Pedro Sánchez participará este domingo en un acto en Ponferrada (León)

Cartel del acto de Pedro Sánchez el domingo en León. - PSOE LEÓN

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará este domingo, 11 de octubre, en un acto Ponferrada (León) junto al secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez.

Sánchez recalará en la ciudad leonesa después de pasar este sábado por Dos Hermanas (Sevilla), en lo que suponen sus dos primeros actos de precampaña electoral, después de que este lunes anunciara el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El PSOE de Castilla y León considera que la elección de Ponferrada como escenario de uno de los primeros actos supone "que León tendrá un papel destacado desde el inicio del calendario electoral".

Así, los socialistas de la Comunidad se volcarán en acompañar al secretario general del PSOE en este acto en el que volverá a compartir escenario con Martínez, como ya hicieron durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, en las que el PSOE mejoró sus resultados y pasó de 28 a 30 procuradores, aunque el PP de Alfonso Fernández Mañueco volvió a ganar los comicios con 33 escaños, dos más que en 2022, mientras Vox obtuvo 14 representantes.

De hecho, el presidente del Gobierno acompañó al candidato socialista tanto en el inicio de aquella campaña, en un mitin celebrado en Burgos, como posteriormente en Soria y en el cierre electoral en Valladolid.

En esta última cita, Sánchez estuvo acompañado del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quién meses después acabaría imputado por presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.