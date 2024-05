Pedro Sánchez promete una "mayor y mejor" financiación para Catalunya esta legislatura

Dice que se hará "de manera bilateral" con el Govern y también de forma "multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este viernes a trabajar en la próxima legislatura en Cataluña para una "mayor y mejor" financiación que cumpla con los principios establecidos en el Estatut y validados por el Tribunal Constitucional.

En la clausura de la 39 Reunión del Cercle d'Economia en Barcelona, ha defendido que esta es la propuesta del Gobierno ante la legislatura que empieza tras las elecciones del 12M, que ganó el candidato del PSC, Salvador Illa.

Ha afirmado textualmente que esta mayor y mejor financiación también quiere cumplir los compromisos adquiridos y redoblar la inversión en infraestructuras, para dejar atrás "años estériles".

Sánchez considera que el Estatuto de Autonomía de Cataluña ya contempla "muchísimas palancas para mejorar el autogobierno con más recursos económicos" y eso es lo que hará el Gobierno Central, según ha indicado.

Además, respecto al modo en que se va a llevar a cabo esta negociación, señala que se hará "de manera bilateral" con la nueva administración catalana y también de forma "multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sánchez ha detallado que la reforma de la financiación de Cataluña se abordará de manera bilateral con el próximo Govern --que él espera que encabece Illa-- y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma multilateral, y ha añadido que, aunque es un "debate vidrioso y complejo, es un debate necesario".

"Haría un llamamiento a los responsables políticos a no caer en el agravio territorial. A no pensar que reformar el modelo de financiación autonómica es un juego de suma cero, porque todos los territorios están interconectados y todos mejoran si cuentan con recursos adecuados", y ha recordado que el actual sistema de financiación no se renueva desde 2009.

Ha insistido en que el Estatut vigente "da muchísimas palancas para mejorar el autogobierno de Cataluña con más recursos económicos".

"Trataremos de obtener la mejor financiación en el contexto de lo que dice el Estatut que ha sido avalado por el Constitucional", y ha dicho que lo harán a la vez que mantienen los compromisos asumidos con la Generalitat liderada por Pere Aragonès, como la condonación de la deuda pública --unos 15.000 millones de euros--.

De hecho, ha reconocido "el trabajo desplegado y la cooperación desarrollada" con Aragonès, al que ha enviado un saludo y un agradecimiento por su colaboración.

Sánchez ha celebrado los resultados que cosecharon los socialistas catalanes en las elecciones del 12 de mayo, en las que cree que se ha "catapultado" a Illa.

Está convencido de que Illa encontrará el mejor camino para ser investido y abrir una etapa, y ha subrayado que "el Gobierno de la Generalitat se decidirá en Cataluña y obedecerá exclusivamente a los intereses, necesidades y demandas de la sociedad catalana".

Ha asegurado textualmente que, con los resultados en la mano, no hay posibilidad de conseguir una mayoría de gobierno sin la participación del PSC: "Todos los caminos pasan por Salvador Illa y todos los caminos llegan a Salvador Illa".