Pelosi anuncia un acuerdo con la Administración Trump sobre el paquete de ayudas para hacer frente al coronavirus

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este viernes que ha llegado a un acuerdo con la Administración del presidente, Donald Trump, sobre el paquete de ayudas y fondos destinados a hacer frente a la crisis del coronavirus en el país.

"Estamos orgullosos de haber llegado a un acuerdo con la Administración para resolver las amenazas que tenemos delante y ahora podremos aprobar lo antes posible la Ley de Ayuda a las Familias por el Coronavirus", ha indicado la líder demócrata.

Los congresistas tenían previsto votar este viernes un paquete de medidas para hacer frente a la crisis, que ha dejado ya 41 muertos en territorio estadounidense.

Pelosi ya había asegurado poco antes de que Trump declarara la emergencia nacional por la pandemia que los demócratas sacarían adelante este mismo viernes una ley "con el visto bueno de la Administración o sin él".

El presidente, por su parte, había criticado a los congresistas demócratas por "no hacer lo suficiente por el país. "No están haciendo lo necesario. Creemos que tenemos algo y, de repente, no están de acuerdo con determinadas cuestiones", reprochó el mandatario, que prefirió no especificar a qué parte de la legislación se oponía.