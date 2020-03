Pelosi anuncia un acuerdo con la Administración Trump sobre el paquete de ayudas para hacer frente al coronavirus

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este sábado el paquete de ayudas y fondos destinados a hacer frente a la crisis del coronavirus en el país, después de las negociaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

La legislación ha sido aprobada por un margen muy amplio, 363 votos a favor y 40 en contra, según ha informado la prensa estadounidense. La aprobación se ha producido después de que Trump mostrara su apoyo a la medida e instara a todos los miembros del Congreso, republicanos y demócratas, a votar 'sí'.

En concreto, ha afirmado que la "apoya completamente". "La ley sigue mi indicación para pruebas de coronavirus gratuitas y bajas por enfermedad pagadas para nuestros trabajadores americanos afectados", ha indicado en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

Previamente, Pelosi ha anunciado que había llegado a un acuerdo con la Administración del presidente, Donald Trump, sobre el paquete de ayudas para hacer frente a la crisis del coronavirus en el país.

"Estamos orgullosos de haber llegado a un acuerdo con la Administración para resolver las amenazas que tenemos delante y ahora podremos aprobar lo antes posible la Ley de Ayuda a las Familias por el Coronavirus", ha indicado la líder demócrata.

En concreto, según ha explicado Pelosi, la norma aprobada se centra en las pruebas para diagnosticar el nuevo coronavirus. "Para detener la propagación del virus, hemos asegurado pruebas gratuitas para todo aquel que necesite un test, incluyendo los que no tienen seguro médico".

"No podemos luchar contra el coronavirus de forma efectiva a menos que todo aquel que necesite una prueba en nuestro país pueda conseguirla de forma gratuita", ha agregado en un comunicado.

Asimismo, la legislación se apoya en otros tres pilares: seguridad económica de las familias, su seguridad alimentaria y su seguridad sanitaria.

En cuanto a la economía, la norma establece bajas laborales por enfermedad pagadas durante dos semanas y bajas familiares y médicas de hasta tres meses. También asegura una prestación por desempleo mejorada, que se extenderá a los trabajadores despedidos.

En referencia a la comida, se han fortalecido iniciativas existentes, como los almuerzos para los estudiantes, los mayores o los bancos de alimentos. Por último, la legislación contempla el incremento de fondos federales destinados al sistema sanitario para apoyar a los gobiernos estadounidenses de todos los niveles.

41 MUERTOS POR CORONAVIRUS Y CASI 2.000 AFECTADOS

Pelosi ya había asegurado poco antes de que Trump declarara la emergencia nacional por la pandemia que los demócratas sacarían adelante este mismo viernes una ley "con el visto bueno de la Administración o sin él". El coronavirus ha dejado ya 41 muertos en territorio estadounidense y casi 2.000 afectados.

El presidente, por su parte, había criticado a los congresistas demócratas por "no hacer lo suficiente por el país. "No están haciendo lo necesario. Creemos que tenemos algo y, de repente, no están de acuerdo con determinadas cuestiones", reprochó el mandatario, que prefirió no especificar a qué parte de la legislación se oponía.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el miércoles de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote, originado en la ciudad china de Wuhan. A nivel mundial, el coronavirus ha dejado casi 145.000 afectados y más de 5.300 fallecidos.