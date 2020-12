Perú.- El 56 por ciento de los peruanos se dirigen a las elecciones de 2021 sin un claro favorito a la Presidencia

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

A tan solo cuatro meses de las elecciones generales en Perú, previstas para abril de 2021, un 56 por ciento de la población carece de un claro favorito a la Presidencia del país.

Según los resultados de un sondeo realizado por Datum, más de la mitad de la población no tiene un candidato definido de entre los doce que quieren hacerse con el cargo.

El 32 por ciento de ellos ha indicado así que votará en blanco o nulo y un 24 por ciento que aún no se ha decidido por ninguno de los candidatos. La encuesta, que ha sido publicada en el diario 'Gestión', revela además que, de los doce candidatos, once no superan el 5 por ciento de los apoyos en intención de voto.

Únicamente George Forsyth, de Restauración Nacional, ronda el 10 por ciento. Otros han sufrido, incluso, una fuerte caída de los apoyos en el último mes. Forsyth ha pasado del 20 al 10 por ciento de los respaldos.

Sus más cercanos contrincantes, el economista Hernando de Soto y la líder de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuentan con el 5 y el 4 por ciento, respectivamente. En cuarto lugar se encontraría Julio Guzmán, líder del Partido Morado, con el 4 por ciento, empatado con Keiko Fujimori y Yonhy Lescano.

Le siguen Daniel Urresti (3 por ciento), Daniel Salaverry (2 por ciento), César Acuña (2 por ciento), Ollanta Humala (1 por ciento), Nidia Vílchez (1 por ciento) y Pedro Castillo (1 por ciento).

La misma encuesta señala que precisamente Fujimori es la candidata con mayor rechazo (63 por ciento), seguida del expresidente Ollanta Humala (48 por ciento) y César Acuña, con un 47 por ciento.

Por otra parte, aproximadamente un 56 por ciento apoya la idea de que el ahora exmandatario Martín Vizcarra se presente a las elecciones, frente a un 36 por ciento que se ha mostrado en desacuerdo.

El sondeo también ha abordado la predisposición de los electores a acudir a votar a pesar de la pandemia de coronavirus. En este sentido, un 74 por ciento ha dicho que acudirá a las urnas a pesar del coronavirus. Solo un 18 por ciento preferiría no acudir a votar en persona.