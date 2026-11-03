Albares defiende que 'El Niño' o la dana prueban la necesidad de gestionar mejor el agua para combatir cambio climático

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la apertura del IV Foro España-Tailandia, en la sede del Ministerio, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). El IV Foro España-Tailandia, organizado por Casa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la necesidad de una mejor gestión del agua y de garantizar la seguridad hídrica a la hora de combatir el cambio climático, poniendo como ejemplos fenómenos como 'El Niño' en Perú o la dana vivida en España.

Albares ha sido el encargado de inaugurar en la sede la AECID el diálogo 'Resiliencia climática y agua: un compromiso compartido', organizado con motivo de la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el 4 y 5 de noviembre y durante la que está previsto acordar precisamente una Red Iberoamericana de Reducción de Riesgos de Desastres y Protección Civil.

El agua, ha sostenido el ministro, "está también en el centro del cambio climático". "La práctica totalidad de los impactos climáticos se manifiestan a través del agua, por exceso o por escasez", ha añadido, incidiendo en que sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes y más intensas, a lo que se suma la pérdida de glaciares o el deterioro de la calidad del agua.

"Por eso también la lucha contra el cambio climático pasa por gestionar mejor el agua", ha defendido, subrayando que se trata de una tarea que ningún país puede afrontar solo. "Estos fenómenos hidrometeorológicos no conocen frontera y es por eso que la cooperación multilateral es más importante que nunca", ha señalado, poniendo como ejemplos la dana en España o 'El Niño' en Perú, "cuya intensidad ha aumentado alrededor de un 16% en los últimos años".

Asimismo, Albares ha hecho hincapié en que la seguridad hídrica "no se trata solo de un reto ambiental o de desarrollo, es una cuestión de estabilidad económica, de seguridad, de bienestar" puesto que tiene "impacto directo sobre la seguridad alimentaria, sobre la salud, sobre los movimientos migratorios, sobre la cohesión y la igualdad social". "La seguridad hídrica es ya un factor geopolítico de primer orden", ha remarcado.

Frente a ello, ha dicho el ministro, es necesario "compartir conocimiento científico, compartir datos meteorológicos e hidrológicos, sistemas de alerta temprana", financiación como hace España con su Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y "capacidades técnicas en la gestión de nuestros recursos hídricos".

NUEVA RED IBEROAMERICANA

"Ahora nos toca avanzar y seguir profundizando en iniciativas transfronterizas como las que se articulan en torno a la agenda medioambiental iberoamericana" y lanzar nuevos proyectos como la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgos de Desastres y Protección Civil que acordarán los mandatarios en esta Cumbre Iberoamericana, ha añadido.

Albares ha insistido en que "frente a los riesgos la respuesta solo puede ser conjunta: más cooperación, más ciencia, más prevención y más multilateralismo". "Porque garantizar la seguridad hídrica es proteger a nuestros ciudadanos, impulsar el desarrollo sostenible, reforzar la estabilidad de nuestras democracias", ha defendido.