Perú.- Alberto Fujimori designa candidatos "a dedo" en Perú pese a estar en prisión domiciliaria

Publicado 21/12/2019 15:38:09 CET

LIMA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a prisión domiciliaria por delitos contra la humanidad, habría designado candidatos "a dedo" a pesar de la inhabilitación para hacer política que pesa sobre él, según ha publicado la prensa peruana.

Fujimori habría recibido 757 visitas en su chalet-celda entre julio y diciembre de este año, una media de cinco por día, pese a las reiteradas declaraciones en las que aseguraba que se había retirado de la política, informa el periódico 'Perú21'.

En concreto se han publicado pruebas como una conversación telefónica con Crisóstomo Benique, un candidato de Fuerza Popular por Puno que terminó siendo excluido. Benique y Fujimori debaten la inclusión del primero como número 4 en la lista de esta región al Congreso con vistas a las elecciones de 2020. También habló con Roger Limachi, candidato con el número 2 por esa misma región.

Finalmente Benique no está en la lista porque el Jurado Electoral Especial de Puno lo excluyó del proceso al comprobar que omitió información en la documentación presentada, pero dejó en evidencia la intervención de Fujimori en su partido.

Benique y otros dos candidatos reivindican el apoyo de Fujimori. A pesar de estos testimonios, la dirigencia de Fuerza Popular insiste en negar que el expresidente ejerza rol alguno en la campaña electoral de 2020. "¿Qué rol va a tener una persona detenida? Si Fujimori se comunicó con Benique es porque seguro lo conoce de los 90", ha apuntado una portavoz de Fuerza Popular, Martha Chávez.

En respuesta, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), inició un proceso administrativo sancionador contra el expresidente Fujimori tras conocerse el audio, según el jefe de la institución, César Cárdenas. "Toda persona privada de su libertad en general. Cuando carga con una condena tiene restringido el ejercicio de sus derechos políticos y la actividad política", ha apuntado en declaracoines en el Canal N.

También la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, ha indicado que Fujimori al estar privado de la libertad cumpliendo una condena de 25 años no puede participar en política.

"No puede hacer lo que estaba haciendo. Está privado de su libertad y no puede tener participación en la política (...). Esto debería investigarse porque no es dable que un interno tenga esa libertad de participar en la política", ha argumentado en Canal N.

Fujimori, de 81 años de edad, cumple la condena de 25 años de prisión que recibió en 2009 por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno, en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

El antiguo mandatario solicitó el indulto humanitario durante la Presidencia de Ollanta Humala pero le fue denegado. Posteriormente, le fue concedido bajo el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero la Justicia lo anuló ordenando su reingreso en prisión.

En los últimos años, Fujimori ha sufrido varias recaídas de salud por diversas dolencias entre las que destaca un cáncer de lengua. En una carta difundida el pasado mes de enero auguró que el final de su vida "está cerca".