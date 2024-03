Alberto Otárola renuncia al cargo de primer ministro de Perú tras el escándalo por supuesta contratación irregular

Archivo - El ex primer ministro de Perú, Alberto Otárola

Archivo - El ex primer ministro de Perú, Alberto Otárola

El jefe de Gobierno denuncia un complot y señala "sin dudas" al expresidente Martín Vizcarra, al que resposabiliza

El exmandatario anuncia una querella formal contra Otárola: "Rechazo de forma contudente sus acusaciones delirantes"



El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ha presentado este martes su renuncia al cargo tras el escándalo surgido en los últimos días respecto a una supuesta contratación irregular que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación en su contra en la víspera.

"Que se realicen todos los peritajes necesarios a cargo del Ministerio Público", ha declarado después de indicar que ha defendido "de manera incansable la defensa del Estado de derecho" y "enfrentado a la violencia" para construir un país en libertad y democracia.

Así, ha sostenido que "el país ha sido testigo de un complot, de una conspiración, una operación mediática y política, planificada durante meses, en la que han participado diversos personajes, que actúan desde la sombra y que tienen intereses personales subalternos".

"Han pretendido falsamente hacer creer a la población de que había intervenido en la contratación de una persona, cuando se ha demostrado que eso no es cierto, sino que es una patraña. No se ha producido ninguna contratación irregular", ha aseverado, si bien tiene una investigación abierta.

Otárola, que ha afirmado que le querían fuera del Gobierno "desde el día 1", ha sostenido que han "editado" un audio "con el mero propósito de manchar" su imagen ante la opinión pública. No obstante, ha confirmado la existencia de este audio y ha matizado que se produjo en el año 2021.

"No tengo ninguna duda de que (el expresidente) Martín Vizcarra está detrás de todo esto. Su equipo es gente corrupta", ha declarado, aunque ha aprovechado la ocasión para negar la vinculación del hermano de la actual presidenta, Nicanor Boluarte: "Me sorprendió la mención", ha reconocido, afirmando que le conoce y que está "seguro de que no está en esta confabulación".

Sin embargo, ha remarcado que "aquí se tiene que investigar todo", desde el origen de los audios, las imputaciones falsas "y, sobre todo, el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país". Así, ha cuestionado si el objetivo es "el caos", "la discordia" o que el país "vuelva a caer en manos de la violencia".

El jefe de Gobierno andino ha afirmado que ha tomado esta decisión con el objetivo de "darle tranquilidad" a la presidenta, Dina Boluarte, que le había convocado durante esta jornada para exigirle explicaciones, y asegurando que nunca ha estado involucrado en actos de corrupción.

El Ministerio Público anunció el lunes una investigación en su contra como presunto instigador del delito contra la administración pública por negociación incompatible y como autor del delito contra la administración pública por patrocinio ilegal, por la contratación de Yazire Pineado Vázquez, mujer con la que tuvo una relación sentimental, en el Ministerio de Defensa.

Al conocerse la noticia, Otárola afirmó que entendía "la gravedad de la coyuntura política" y señalaba que no había "cometido ningún acto ilegal", si bien confirmaba que adelantaba su regreso al país, ya que se encontraba de viaje oficial en Canadá.

Pinedo, que ganó contratos por más de 50.000 soles peruanos (12.200 euros) en el Gobierno, ha confirmado la existencia de los audios, si bien ha negado que le facilitara el trabajo, y ha sostenido que se trata de un "complot" organizado por el círculo de Vizcarra.

Por su parte, el exmandatario negó en la víspera haber "organizado un complot" en contra del primer ministro, asegurando que no se había puesto en contacto con "nadie de este gobierno" y ha anunciado ahora una querella formal contra Otárola "donde tendrá que demostrar su difamación agravada", ya que ha rechazado "de forma contundente sus acusaciones delirantes", puesto que "jamás" ha participado "en complots políticos ni de ningún tipo".

"Como la gran mayoría de peruanos, estoy de acuerdo con la renuncia del premier, ahora tendrá que responder por los asesinatos en las protestas sociales", ha reaccionado haciendo referencia a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar cuando Boluarte, entonces vicepresidenta, llegó al poder tras la detención del entonces mandatario, Pedro Castillo, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones.

El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho. El mandato de Castillo se caracterizó por la inestabilidad política, contó con cinco equipos de gobierno --más de 70 ministros-- en solo 16 meses.