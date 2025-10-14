El alcalde de Lima renuncia al cargo para concurrir a las presidenciales de 2026

El exalcalde de Lima Rafael Lopez Aliaga, en un evento en España organizado por la fuerza ultraderechista VOX - Europa Press/Contacto/Luis Soto

Estudiantes, transportistas y trabajadores saldrán de nuevo a las calles este miércoles

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lima, Rafael López, ha presentado este lunes su renuncia al cargo para concurrir a las elecciones presidenciales previstas para abril de 2026, en las que competirá con dos exministros del Ejecutivo de Dina Boluarte, destituida el pasado jueves por el Congreso de Perú.

El líder de Renovación Popular ha anunciado su dimisión en un evento en el que ha apuntado a un intento de ataque contra él como uno de los motivos de su decisión. "Que haya la mínima posibilidad de que, a un alcalde o cualquier persona, pueda haber tres personas con pistola y una granada, eso te marca la vida (...) No lo entiendo y no me interesa entenderlo, pero esa violencia va a existir en esta campaña política en la cual estoy de precandidato en estos momentos, va a existir", ha advertido en un discurso recogido por la emisora RPP.

López, que será reemplazado al frente de la capital peruana por el teniente de alcalde, Renzo Reggiardo, ha presentado su renuncia el último día de plazo permitido para hacerlo ante la próxima convocatoria electoral, una candidatura que se suma a las de los ya exministros de Salud, César Vásquez, y de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

El nuevo presidente de Perú, José Jerí, ha anunciado este domingo la conformación de un gabinete ministerial "de amplia base", dos días después de que el Congreso aprobase la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, y tras agradecer el trabajo del expresidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana.

La destitución de Boluarte, sin embargo, no ha terminado con las movilizaciones y este miércoles, 15 de octubre, está prevista una manifestación para denunciar la inseguridad, la corrupción y la falta de respuesta del Ejecutivo y el Congreso, a la que se unirán, además del gremio de transportistas, organizaciones estudiantiles y sindicatos.