Brasil otorga asilo a la ex primera dama de Perú Nadine Heredia tras ser condenada por blanqueo de capitales

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Brasil ha otorgado este martes asilo a la ex primera dama de Perú Nadine Heredia (2011-2016), después de que tanto ella como su marido, el expresidente Ollanta Humala, hayan sido condenados a quince años de prisión por blanqueo de capitales en agravio del Estado en el caso de financiación ilegal del Partido Nacionalista Peruano durante las campañas electorales de 2006 y 2011.

El Ministerio de Exteriores peruano ha informado de que la Embajada de Brasil en Lima, donde Heredia ha ingresado esta mañana, ha decidido "en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos Estados son parte, otorgar asilo diplomático" a Heredia y a su hijo pequeño, Samín Humala Heredia, que es menor de edad.

Tras ello, las autoridades brasileñas han solicitado la salida de los asilados y el Gobierno de Perú ha "brindado dichas garantías para el traslado de ambas personas y ha otorgado los correspondientes salvoconductos", según reza un comunicado de la cartera diplomática.

Humala ha sido detenido tras la lectura del fallo. Sin embargo, Heredia no estuvo presente en la audiencia y su equipo legal informó de que había sido sometida a una operación de la cual se estaba recuperando. Tras conocerse el fallo, el juzgado dispuso la captura de la ex primera dama, por lo que agentes de la División Policial Judicial se trasladaron hasta su vivienda, pero no la encontraron, según ha informado la emisora RPP.

De hecho, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú ha confirmado a través de su perfil en la red social X que Humala "ha sido clasificado a la prisión de Barbadillo, donde cumple condena el expresidente Alejandro Toledo y donde se encuentra interno de forma preventiva Pedro Castillo.

La magistrada del Tribunal Supremo Nayko Coronado ha dictado, horas antes, quince años de prisión para el matrimonio, precisando que cometieron delito de blanqueo de capitales agravado por el aporte irregular de fondos por parte del régimen del difunto presidente venezolano Hugo Chávez. El hermano de Heredia, que se encuentra en paradero desconocido, ha sido condenado a doce años.

A todas las condenas se les deberá restar el tiempo que los ahora declarados culpables permanecieron en prisión de forma preventiva. En el caso de Humala y Heredia este periodo fue de apenas nueve meses, por lo que deberán cumplir condena hasta finales de julio del año 2039. En la causa también han sido condenados otros cuatro implicados a los que se les han impuesto penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

Además, el alto tribunal ha impuesto una multa de unos 53.500 soles (más de 12.000 euros) al Partido Nacionalista Peruano por "haber sido instrumentalizado", mientras que la pareja deberá realizar un pago conjunto de reparación civil de unos diez millones de soles (más de 2.360 millones de euros) en favor del Estado peruano.