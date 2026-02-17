Perú.-AMP.- El Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el presidente

February 12, 2026, Lima, PERU: El presidente de la República, JosA Jerí, participó en la firma del acta de entendimiento entre el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, realizada en Palacio de Gobierno, para fortalecer los servicios de salud a nivel nacio - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha aprobado este martes una moción de censura contra el presidente, José Jerí, que dejará el cargo de forma inmediata tras perder la votación que ha avalado su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí se enfrentaba este martes a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. La Justicia peruana tiene puesto el foco en la contratación de varias personas allegadas al mandatario, a la vez que ha saltado a la palestra sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.

La iniciativa parlamentaria ha salido adelante con el apoyo de una docena de fuerzas políticas, todo ello en el contexto del fragmentado Congreso peruano y pese a que la fuerza mayoritaria Fuerza Popular de Keiko Fujimori ha apoyado hasta el final a Jerí.

En contra de la moción se han plantado cinco diputados de Somos Perú -- formación de Jerí-- así como dos representantes de Acción Popular y uno de Honor y Democracia. Todas estas formaciones del espectro de la derecha se han dividido en la votación para sacar del puesto al presidente.

Medios peruanos han informado de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha ordenado un nuevo pleno para este miércoles en el que la institución elegirá al sucesor de Jerí al frente del Ejecutivo de Perú. Los partidos tienen de plazo este martes para presentar su propuesta de candidatos para ser el próximo presidente de la República.

Jerí asumió el cargo el pasado octubre después de que prosperara otra moción para destituir a Dina Boluarte, mandataria marcada por la crisis de inseguridad y por la represión violenta de las protestas en su contra.

El mandatario, anteriormente presidente del Congreso durante la etapa de Boluarte, se convirtió en el octavo presidente peruano en tan solo una década y ahora abandona el cargo solo cuatro meses después de ocupar la Casa de Pizarro.