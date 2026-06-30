AMP.- Fujimori confirma su victoria en las presidenciales de Perú una vez terminado el escrutinio

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial ultraderechista peruana, Keiko Fujimori, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú celebrada el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, una vez alcanzado el 100% del escrutinio.

Fujimori se ha impuesto esta vez, en la que ha sido su cuarta postulación, a su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, que obtuvo un 49,865% de los votos, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Hay un refrán que dice 'a la tercera va la vencida'. En este caso hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos y pruebas, pero que con esfuerzo y perseverancia uno puede conseguir sus objetivos", ha resaltado la ganadora del balotaje en declaraciones a los medios.

A renglón seguido, Fujimori ha aseverado que "las puertas del diálogo" están "abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección".

"Sabemos que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", ha afirmado desde la puerta de su domicilio. "Nos falta esperar, con prudencia y mucha humildad, la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones y la entrega de credenciales", ha añadido.

Fujimori ha indicado que ya tiene en mente algunos nombres para ocupar cargos en el nuevo gobierno, aunque no ha querido desvelar ningún nombramiento. No obstante, sí ha planteado dos "grandes" retos inmediatos: "recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas de cara al fenómeno de El Niño que ya llegó".

"Lamentablemente, el Gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto, vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a este trabajo", ha incidido.

Los datos oficiales sitúan la ventaja de Fujimori en 49.641 votos una vez procesadas todas las actas, incluidas las que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En concreto, Fujimori ha logrado 9.223.369 votos, por los 9.173.755 de Sánchez.

SÁNCHEZ ANUNCIA UN RECURSO ANTE LA CIDH

Por su parte, Sánchez Palomino ha avanzado que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algo que anteriormente ya había contemplado llevar a cabo.

"Presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares", ha anunciado en un mensaje publicado en redes sociales, agregando tener "el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia".

Cabe señalar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha anunciado que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo ha apuntado que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el gobierno del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

Burneo se ha referido además a las denuncias de fraude formuladas por la oposición y ha subrayado que no existe evidencia que respalde esas acusaciones. Asimismo, ha recordado que cualquier solicitud de nulidad debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral y estar sustentado con pruebas.