Perú.- AMP.- El izquierdista José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

Vista de la mesa presidencial del Congreso de Perú - CONGRESO DE PERÚ EN X

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha proclamado este miércoles a José María Balcazar como presidente del país latinoamericano, en una segunda votación de la cámara, un día después de que José Jerí haya sido destituido en una moción de censura convocada a raíz de dos investigaciones en su contra por tráfico de influencias.

El candidato respaldado por la bancada del izquierdista Perú Libre ha asumido la Presidencia interina al conseguir 64 votos frente a los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha) y que era la gran favorita, según recoge 'La República'.

Balcázar, que ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026 de acuerdo al citado diario, ha sido elegido en una segunda votación, puesto que ninguno de los cuatro candidatos presentados en la víspera para la Presidencia había obtenido los 59 requeridos para ello.

Balcázar y Alva se han batido así al obtener 46 y 43 votos respectivamente en una primera vuelta, seguidos muy por detrás por Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha) con trece votos; y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda, con siete.

Según el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en esta última votación se han depositado 113 papeletas, frente a las 117 de la primera, puesto que los diputados del Bloque Democrático Popular (BDP) han decidido abstenerse de la segunda.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Jerí se enfrentaba a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. Su salida se ha producido a pocos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.