Keiko Fujimori designa a su vicepresidente Luis Galarreta como nuevo primer ministro de Perú

Archivo - October 2, 2019, Lima, PerĂ: MIERCOLES 02 DE SETIEMBRE DEL 2019..Sesiona la ComisiĂłn Permanente del Congreso bajo la presidencia de Pedro Olaechea...FOTOS: RENZO SALAZAR - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidente electa de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado este lunes la designación de Luis Galarreta como próximo primer ministro, en vísperas de que tome posesión este martes de su cargo como nueva jefa de Estado.

Galarreta, quien participó como aspirante a 'número dos' de Fujimori en estas elecciones de abril y junio de 2026, asumirá su cargo como nuevo jefe del gabinete este martes cuando se confirme la investidura de la primera presidenta electa de Perú, después de los intentos fallidos de 2011, 2016 y 2021.

El nuevo primer ministro de Perú, presidente del Congreso entre 2017 y 2018, ha sido parte importante de las dos últimas campañas presidenciales de Fujimori, quien le ha definido como "un hombre leal, trabajador y profundamente comprometido" con el país, según recoge la cadena RPP.

"Un hombre que nunca ha permitido que la adversidad doblegue sus convicciones ni su voluntad de servir", ha dicho, en lo que parece un guiño a la manquedad que le acompaña desde que era un niño tras nacer con malformaciones congénitas debido a la talidomida, fármaco que solía ser recetado a las embarazadas para las náuseas.

"Le he pedido que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados que entregue a todos los peruanos", ha manifestado la presidenta electa de Perú.

Por su parte, Galarreta ha señalado que recibe el encargo con la responsabilidad que merece y ha fijado como principales objetivos atajar los altos índices de inseguridad ciudadana, hacer más atractivo al país para las inversiones, generar empleo, así como reducir la pobreza y las desigualdades.

Asimismo, Fujimori ha anunciado la designación de Elmer Cuba como nuevo jefe de la cartera de Economía, y del periodista Carlos Espá como próximo ministro de Exteriores, conocido por su faceta como director entre 2002 y 2024 del popular programa de investigación periodística Cuarto poder.

Con apenas 50.000 votos de diferencia Fujimori se impuso a Roberto Sánchez en una cita electoral marcada por una década de profunda crisis de inestabilidad política e institucional, por la que han circulado hasta ocho mandatarios.

EL CASO CHÁVEZ

Uno de los asuntos por los que se le ha preguntado a quien será el próximo jefe de la diplomacia peruana es la situación legal de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra en la Embajada mexicana en Lima a la espera de un salvoconducto.

"Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley. Más allá de las simpatías o antipatías personales, más allá de que las personas deben responder por sus actos, deben de asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como internacional", ha valorado.

En ese sentido, ha señalado que Perú "tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales" y que se trata de una cuestión que será estudiada por el nuevo gabinete de gobierno.

A principios de noviembre de 2025, la Embajada mexicana en Lima concedió asilo político a Chávez tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, lo que supuso el detonante de la ruptura de relaciones entre México y Perú, que venía fraguándose desde hace varios años.

Actualmente, Chávez, que reclama un salvoconducto por motivos médicos, continúa en la Embajada mexicana, sin salvoconducto para salir y bajo seguridad de Brasil, que asumió la custodia de la sede diplomática tras esta ruptura, que está por ver en qué queda tras la llegada de Fujimori a Casa de Pizarro.

En los últimos días, la presidenta peruana expresó su predisposición a restablecer las relaciones con México, lo que fue celebrado a su vez por su homóloga de ese país, Claudia Sheinbaum, que dio instrucciones a Exteriores de contactar con la parte peruana para conocer cómo se reanudarían estos lazos.