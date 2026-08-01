Perú.- AMP.- Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca (Perú)

Archivo - February 1, 2013, Lima, PERU: 01/02/2013 VUELO INAGURAL DE LCPERU, LIMA-PISCO-SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA- PISCO - LIMA..NUEVA FORMA DE VER LAS LINEAS DE NAZCA DESDE EL AIRE, CON LOS AVIONES DE LCPERU TWIN OTTER. .HOTEL DOUBLE TREE HILTON PARACAS - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú; once pasajeros, todos turistas, y dos tripulantes, según las autoridades del país andino.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nazca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha precisado a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) la composición de los integrantes del vuelo tras acceder al manifiesto del viaje, pero de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nazca.

De momento, la Municipalidad del Distrito de Vista Alegre habla en un comunicado de una "emergencia en pleno vuelo", sin hacer más comentarios al respecto.