El presidente de Perú, José Jerí. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José Jerí, ha adelantado este viernes que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países.

"Nuestras fronteras se respetan", ha advertido el presidente peruano en un mensaje en su cuenta de X, desde donde ha anunciado que este viernes se reunirá con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y poder así "redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas".

Jerí ha informado de que tanto la Policía como las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera "para tranquilidad" de los peruanos.

Posteriormente, ha confirmado que el estado de emergencia "estará aprobado, publicado y vigente" antes de que termine el día: "Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana", ha subrayado.

Por su parte, el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, ha aclarado que ambos gobiernos mantienen "un diálogo permanente" para "gestionar" la situación, que, según él, "aqueja no solo a Chile y Perú, sino a toda la región". De hecho, el lunes se reunirán para conformar un comité binacional de cooperación migratoria.

"Chile y Perú mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte", ha dicho en declaraciones compartidas por la cartera diplomática.

Van Klaveren ha reconocido que "Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria, no sólo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos", y por esa razón están "conversando con ellos a través de los canales diplomáticos existentes" para "buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto".

En las últimas horas, decenas de vehículos de carga han quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas hayan bloqueado la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en su camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

El grueso de estas personas es de origen venezolano, a quienes Perú les exige un visado para poder entrar en su territorio. La situación podría empeorar aún más dentro de una par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en las que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, tiene grandes posibilidades de vencer.

Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.