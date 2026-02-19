El izquierdista José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

Vista de la mesa presidencial del Congreso de Perú - CONGRESO DE PERÚ EN X

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha proclamado este miércoles a José María Balcázar como presidente del país latinoamericano, un día después de que José Jerí haya sido destituido en una moción de censura convocada a raíz de dos investigaciones en su contra por tráfico de influencias.

El candidato respaldado por la bancada del izquierdista Perú Libre ha prestado juramento al cargo tras conseguir 64 votos frente a los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha) y que era la gran favorita, según recoge 'La República'.

El diputado, que ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026 --fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril--, ha sido elegido en una segunda votación, puesto que ninguno de los cuatro candidatos presentados en la víspera logró los 59 apoyos necesarios para ello.

En su discurso ya como presidente, ha abogado por la unidad, afirmando que "ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico".

El exjuez se ha mostrado "honrado" por el respaldo de los miembros de la cámara "y que podamos decirle a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad". "La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer", ha advertido.

Balcázar, de 83 años, ha asegurado que no pretende "cambiar el rumbo" de Perú y que va a "mantener" la política económica dado que "no estamos para experimentos", si bien ha dicho que un mes se puede hacer mucho porque "no es difícil gobernar un país".

Asimismo, se ha comprometido a "garantizar al pueblo que habrá una transición democrática y transparente, que no haya duda, mantener una pacificación de verdad y que tengamos ministerios aptos para luchar contra la inseguridad ciudadana".

Previamente, Balcázar se ha medido con Alva por una diferencia de tres votos en una primera vuelta, seguidos muy por detrás por Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha) con trece votos; y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda, que solo obtuvo siete.

Según el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en esta última votación se han depositado 113 papeletas, frente a las 117 de la primera, puesto que los diputados del Bloque Democrático Popular (BDP) decidieron abstenerse de ella.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Jerí se enfrentaba a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. Su salida se ha producido a pocos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.