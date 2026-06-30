El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una imagen de archivo - PRESIDENCIA DE BOLIVIA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Líderes latinoamericanos han felicitado a Keiko Fujimori tras ser proclamada oficialmente el lunes como ganadora de las elecciones presidenciales celebradas en Perú el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, una vez completado el escrutinio.

"Felicito a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano", ha indicado el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en un mensaje publicado en redes sociales en el que le ha deseado "el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino de Perú".

A renglón seguido, el mandatario del país andino ha trasladado su "respeto" a la "voluntad democrática del pueblo peruano", así como su "compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo" entre ambos países.

Desde Argentina, el presidente del país, Javier Milei, ha celebrado que "Perú sale del socialismo" tras el "rechazo" de los peruanos de "la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", en referencia al rival de Fujimori en la segunda vuelta.

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", ha aseverado tras resaltar que "el pueblo peruano se suma a Colombia" en el envío de un "mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad".

Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha augurado que ambos países "hermanos" estrecharán lazos para tener una "relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen trasnacional".

De su lado, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, ha enviado sus "más sinceras felicitaciones" a Fujimori, deseándole que su gestión "esté marcada por prosperidad y avances para todos los peruanos".

Mientras, su colega chileno, José Antonio Kast, ha trasladado sus felicitaciones y apostado por trabajar "por un agenda de seguridad y desarrollo común" y fortalecer la amistad de Chile y Perú "hacia el futuro".

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha deseado "muchos éxitos" a Fujimori al frente de la Presidencia peruana. "Estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano", ha defendido, pidiendo "seguir estrechando" los lazos entre Honduras y Perú.

En clave regional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha señalado sus "mejores deseos de éxito" durante el mandato de Fujimori, al tiempo que ha felicitado a Sánchez por su "sólida campaña" y por su contribución "como un destacado contendiente en este proceso democrático".

"El compromiso de todos los candidatos con la competencia democrática es fundamental para fortalecer las instituciones del Perú y la voluntad de su pueblo. Espero trabajar estrechamente con ella y su gobierno para fortalecer la cooperación entre la OEA y la República del Perú", ha indicado.

Este lunes se ha confirmado oficialmente la victoria de la candidata de Fuerza Popular sobre el izquierdista Roberto Sánchez, que obtivo un 49,865% de los sufragios, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la conclusión del escrutinio.

Los datos oficiales sitúan en 49.641 votos la distancia a favor de Fujimori, una vez procesadas todas las actas, incluidas las que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En concreto, la líder de Fuerza Popular ha logrado 9.223.369 votos, por 9.173.755 votos cosechados por su rival en segunda vuelta.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha anunciado que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio. El siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa, por lo que se prevé que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el Gobierno del país hasta 2031.