Perú amplía la votación en sus elecciones generales hasta este lunes para las mesas no instaladas por falta de material

Un votante ejerce su derecho al voto en un colegio en Perú - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha anunciado este domingo que extenderá el horario de votación en los comicios generales desde las 7.00 hasta las 18.00 horas (00.00 a 11.00 horas en la España peninsular) para aquellos centros que no hayan podido ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones en las que la ciudadanía está llamada a elegir a su próximo presidente, así como a los representantes para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento.

Este anuncio ha sido realizado al calor de las "deficiencias que se han presentado en la distribución de material a cargo" en aras de que "ningún ciudadano se vea impedido de ejercer este derecho al voto y de participación política", ha indicado el referido pleno en rueda de prensa.

"Esta decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal, garantizando la integridad del proceso electoral y la legalidad del mismo como ente rector del sistema electoral, sin perjuicio de las responsabilidades que le competen a las autoridades respecto de estas situaciones presentadas", ha recalcado la autoridad.

Concretamente, con relación a la llamada a las urnas de este domingo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, ha informado en una rueda de prensa de que a lo largo de la jornada electoral han sido instaladas el 99,8% de mesas de sufragio. De hecho, en Lima Metropolitana no han podido funcionar 211 mesas en 15 locales de votación ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (5).

Cabe recordar que el horario de votación de estos comicios generales ya ha sido ampliado este domingo una hora más, tras las denuncias ciudadanas y de miembros de mesa sobre los retrasos en la recepción del material electoral en la región de Lima Metropolitana.

La extensión del horario de votación ha sido una petición de la candidata ultraconservadora del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha solicitado al JNE y a la ONPE que se amplíe el horario o "hacer una votación complementaria" para quienes no han podido votar "por falta de material, demoras o los locales que no hayan abierto".

"Tenemos que lamentar, profundamente, que haya 211 mesas y 15 colegios, que significan 63.000 electores, que no han podido ejercer su voto el día de hoy", ha manifestado en rueda de prensa la aspirante a la presidencia e hija del expresidente Alberto Fujimori, que se presenta por cuarta vez, habiendo llegado a segunda vuelta en 2016 y 2021, cuando fue derrotada en las urnas por muy poco y se erigió como víctima de fraude.

En esa misma línea, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardom ha urgido a la JNE prorrogar el cierre de las mesas este domingo para los "compatriotas perjudicados" durante las primeras horas de votación de la jornada, "en defensa de muchos distritos de la capital" peruana.

A los comicios de este domingo están llamados a concurrir a las urnas más de 27 millones de personas. Todo ello en aras de intentar superar una década de inestabilidad política e institucional en el país andino, con los candidatos ultraconservadores tendiendo a copar las preferencias del electorado.