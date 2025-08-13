Archivada la causa por violación sexual contra el nuevo presidente del Congreso de Perú

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha archivado este martes la causa por violación sexual contra José Jerí, elegido a mediados de julio presidente del Congreso, y denunciado en enero de este año por una mujer.

La decisión ha venido de la Fiscalía Suprema de la Familia, que ha rechazado continuar una investigación contra Jerí al descartar su responsabilidad en la comisión de un delito contra la libertad sexual, si bien el organismo ha confirmado en su escrito que la mujer denunciante sí fue víctima de violación.

"No se formalizará ni continuará la investigación preparatoria contra José Enrique Jerí Oré por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir", reza el documento recogido por 'La República'.

Según este diario, el caso se remonta a principios de 2025, cuando una mujer afirmó haber sido víctima de violación en una reunión celebrada días antes, a finales de 2024, en una localidad del noreste de Lima, y en la que estaría presente Jerí.

El diputado de Somos Perú, que desde que trascendiera la denuncia ha negado los hechos, fue elegido presidente del Congreso de Perú el pasado julio, pese a que la investigación de la Fiscalía seguía abierta.