Asesinada a tiros la periodista y candidata regional Susy Aponte Polo durante un acto electoral en Perú

Susy Aponte Polo de Tello (via Facebook) - SUSY APONTE POLO (FACEBOOK)

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La periodista y candidata a gobernadora regional, Susy Isabel Aponte Polo, ha sido asesinada a tiros este sábado durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz, en el noroeste de Perú, según han confirmado las autoridades.

El ataque ha sido registrado en torno a las 12.40 horas (hora local) y se ha saldado además con un hombre herido por arma de fuego que permanece ingresado en el hospital. Según ha apuntado la Policía, Aponte Polo ha fallecido poco después de ser trasladada al mismo centro sanitario como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Las autoridades han detenido a un ciudadano venezolano como presunto autor del asesinato y se le ha incautado una pistola durante el operativo. De esta manera, el sospechoso ha quedado bajo custodia policial mientras se produce su interrogatorio.

Según la versión de los testigos presentes, recogida por la cadena RPP, el presunto asesino habría atacada a la candidata por la espalda con un tiro dirigido a la cabeza. De momento, se desconocen los detalles o el móvil del presunto asesino, aunque los medios locales apuntan a un ataque con fines políticos para silenciar a la periodista.

Aponte Apolo era conocida por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción en el estamento judicial antes de dar el salto a la política. Por tanto, el asesinato de la periodista peruana ha provocado la condena unánime de las instituciones. La senadora progresista Ruth Luque ha tachado el atentado de "gravísimo" y ha exigido identificar a los autores, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha instado a esclarecer los hechos para garantizar un proceso electoral "pacífico y con plenas garantías".

"La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática. El JNE rechaza todo acto que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas", ha indicado la entidad en un comunicado.

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', era una periodista reconocida y actualmente se presentaba como candidata al Gobierno Regional por la formación 'Alianza para el Progreso' (APP) en Áncash, una localidad al noroeste de Perú y cerca de la capital Lima.