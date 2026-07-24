Las autoridades de Perú rechazan una nueva petición de indulto para el expresidente Pedro Castillo

Archivo - El expresidente peruano Pedro Castillo. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gracias Presidenciales de Perú ha rechazado una petición de indulto para el expresidente Pedro Castillo, quien cumple una pena de once años y medio de prisión por delitos de rebelión, presentada por el congresista Elías Varas porque "no cumple con los requisitos exigidos".

La solicitud del congresista de Juntos por el Perú data del 14 de julio y no ha sido admitida a trámite para su análisis pues se entregó sin firmar la solicitud formal y la declaración jurada sobre dicha gracia presidencial. Asimismo tampoco se entregó documentación adicional correspondiente al estatus de preso de Castillo.

La decisión llega horas después de que la Justicia peruana rechazara un recurso para dejar sin validez la prisión preventiva que se le impuso a Castillo en relación a un caso de corrupción, si bien él está cumpliendo en firme otra condena de once años y cinco meses de prisión por su fallido autogolpe de Estado en 2022.

No obstante, Castillo aún tiene una oportunidad de lograr el indulto tras la solicitud presentada por su familia, la cual todavía se encuentra en fase de resolución. Se espera que en los próximos días se tome una decisión al respecto. Está por ver si antes de que Keiko Fujimori asuma como presidenta el martes.