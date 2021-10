Bellido niega ser un "provocador" y admite discrepancias en el seno del Gobierno peruano tras su salida

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro de Perú, Guido Bellido, ha admitido este jueves, un día después de dejar el cargo, que había diferencias entre varios de los miembros del gabinete, pero ha negado que sea un "provocador", tras estar en el centro de diversas polémicas que han sacudido al Gobierno de Pedro Castillo desde que asumió la Presidencia.

Bellido ha explicado que cuando Castillo pidió su renuncia no le cuestionó la decisión, ya que no es "de los que hacen pataleta", aunque ha indicado que en un primer momento se había planeado que el cargo de 'premier' lo asumiera Roger Nájar, algo que finalmente no sucedió y se le encargó a él presidir el Consejo de Ministros.

"Desbarataron lo que se había trabajado, y a mí me proponen para que pueda asumir. Soy de los que no 'arrugan', yo enfrento", ha detallado, además de subrayar que él "no propuso ni un ministro, ya estaba armado todo el gabinete" cuando accedió al cargo.

"No podría ser provocador, porque el vocero natural del presidente de la República es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, yo no sería provocador, provocador serían otros", ha dicho.

Precisamente por eso sería por lo que "existen entre el 'premier' y algunos ministros ciertas posturas que puedan marcarse por otras vías", ha precisado en una entrevista con la emisora RPP. Respecto a la reformulación del gabinete emprendida este miércoles por el presidente, Bellido ha indicado que ha sido una decisión para formar una nueva Administración "de acuerdo a las intenciones y necesidades que tiene (Castillo)".

Con su salida del Gobierno, Bellido ha puesto punto y final a una efímera, pero convulsa etapa como jefe de gabinete, en la que ha tenido que lidiar no solo con las críticas de la oposición, sino también con la Fiscalía, que le abrió recientemente una investigación por supuesta apología del terrorismo.

Bellido, quien esta semana amenazó con disolver el Congreso si no se aprobaba la reforma agraria, ha protagonizado diferentes desencuentros con algunos de sus compañeros, como el ministro de Exteriores, Óscar Maúrtua, en lo que respecta a las relaciones de Perú con Venezuela; o con el propio Castillo, que tuvo que salir a desmentir que el Ejecutivo estuviera pensando nacionalizar algunas empresas.

En su lugar presidirá el Consejo de Ministros la excongresista Mirtha Vásquez, que junto a las reformulaciones del gabinete emprendidas por Castillo, ya ha sido rechazada por la bancada de Perú Libre en el Congreso.