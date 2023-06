Perú.- Boluarte propone al Congreso gobernar "de manera remota" cuando esté fuera de Perú

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para mantenerse en el cargo de manera remota cuando se encuentre fuera del país, alegando la falta de la figura de la Vicepresidencia, cuyo titular es el encargado de ostentar el reemplazo ante la ausencia del jefe del Estado.

De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, "cuando el presidente de la república sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encargado del despacho" y en su defecto, lo ocuparía el segundo.

Sin embargo, al no contar la actual Jefatura del Estado con vicepresidencias tras la asunción de Boluarte por la destitución del expresidente Pedro Castillo, se ha solicitado que la presidenta se mantenga en el cargo "de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto".

La propuesta también recoge que el primer ministro, Alberto Otárola, mientras dure la ausencia de Boluarte y "en su condición de portavoz autorizado del Gobierno, asuma las competencias que le encomiende la presidenta.

Por el contrario, la iniciativa de la presidenta peruana ha sido ya criticada por algunos grupos parlamentarios, entre ellos Renovación Popular, cuyo portavoz, Jorge Montoya, la ha calificado de "inapropiada".

"Me parece inapropiado, salvo que quiera viajar y esté desesperada por hacerlo. Si no tiene quién la releve durante el viaje, bueno, que permanezca acá y no viaje, ha dicho Montoya para el diario 'La República'.

"No hay nada de importante fuera del país más allá de lo que necesitamos nosotros, los peruanos, que es tener un presidente que nos gobierne", ha zanjado.