Brasil representa diplomáticamente a México en Perú ante crisis por asilo otorgado a Betssy Chávez

Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras la crisis por el asilo a Betssy Chávez

PERÚ, 26 Jan (EUROPA PRESS)

Brasil se ha hecho cargo de la representación diplomática mexicana en Perú, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Este desarrollo surge tras el incidente diplomático que llevó a la ruptura de relaciones entre Perú y México en noviembre de 2025, debido al asilo otorgado por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien fue condenada a más de once años de cárcel por un intento de golpe de Estado.

"A solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del Gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano", comunicó la cancillería mexicana. Esta representación abarca la protección de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, donde Chávez ha estado refugiada desde noviembre del año anterior, además de la residencia del jefe de misión, sus bienes y archivos.

La decisión de Perú de cortar lazos con México se dio después de que México diera asilo a Betssy Chávez, quien fue jefa de gobierno del expresidente Pedro Castillo, también condenado por intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. El presidente peruano, José Jerí, caracterizó la acción de México como "excesiva", lo que desató la controversia entre ambas naciones.

Esta situación subraya la complejidad de las relaciones diplomáticas en la región, destacando el rol mediador que Brasil ha asumido en este escenario conflictivo.